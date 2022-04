Ukrajinská rodina sa pred Rusmi ukrývala 10 dní po tme v pivnici! Hrozivé slová babičky: Chceli mi popraviť vnukov

Prešli si peklom... Rodina z ukrajinského Peremoha v blízkosti Buče, kde sa pred pár dňami odhalili následky desivého masakru ruských vojsk, sa pred besniacimi Rusmi ukrývala desať dní potme v pivnici.

Júlia (46) so synmi Michailom (17) a Alexejom (16) a ich babkou Ninou (66) si prežili niečo, čo zostane vryté v ich pamäti už navždy. Rusi ich vytiahli von z pivnice, postavili pred tanky a mierili na nich samopalmi. Chlapcov chceli odviesť a popraviť. Teraz sú už v bezpečí v Košiciach, z ich rozprávania však mrazí a len ťažko sa hľadajú slová.

Rodina ušla pred pohromou v hodine dvanástej. „V Košiciach sme už tri týždne, ale keď v televízii pozerám na tú hrôzu v Buči a okolí, pýtam sa, či také svinstvo môže vôbec spáchať človek. Dcéra s deťmi žije v Kyjeve, no museli odtiaľ ujsť do našej dediny Peremoha, ktorá sa nachádza asi 60 kilometrov nad Kyjevom na sever práve smerom do Ruska,“ vraví čiperná dôchodkyňa Nina (66). Pripomenula, že o vpáde vojsk agresora nič netušili. „Ešte v predvečer vojny sme spoločne oslavovali deň armády. A potom to prišlo. Schovávali sme sa dlhé dni a noci v pivnici, lebo vonku besnili Rusi. Vytiahli nás von, postavili pred tanky a mierili na nás samopalmi. Tí vojaci boli zo Sibíri a Jakutska. Obidvoch mojich vnukov chceli odviesť a zrejme popraviť. Našťastie uverili dokladom, že ešte nemajú 18 rokov.

Prišli o všetko, spomienky však zostali

Z domoviny však museli ujsť, lebo boje sa stupňovali. „Videla som zábery aj z našej obce, ktorá je kompletne rozstrieľaná a vyplienená. Prišli sme aj o náš dom,“ trpko povedala Nina. Paradoxne, preklad názvu obce Peremoha v ukrajinčine znamená víťazstvo. „Chceme ísť domov, čím skôr, tým lepšie. S manželom telefonujem denne, ale zatiaľ musíme zostať na Slovensku. Našla som si už aj prácu, robím pomocnú kuchárku v hoteli. O Slovensku sme toho veľa nevedeli, ale každým dňom sa ukazuje, že tu žijú ľudia s dobrým srdcom,“ prezradila Júlia (46), ktorá predtým pracovala ako ekonómka.

Jej mama Nina potvrdila, že na účet jej stále chodí ukrajinská penzia. „Našťastie, môžem platiť kartou a hoci mesačne dostávam menej ako 200 eur, nesťažujem sa. Zvykli sme si žiť skromne, no Rusi nás aj tak napadli. Putin chce zničiť Ukrajinu a náš národ. Je to choré, lebo sme mu nič neurobili. Vojna nás vyhnala z domovov a mnohí sme prišli o všetko. Ale nie o spomienky. Nikdy nezabudneme na násilie, vraždenie a vôbec utrpenie nevinných obetí. Máme však smelého a čestného človeka, prezidenta Zelenského. Veríme mu, že nás zachráni. Zverský Putin si zaslúži jediné - medzinárodný tribunál a trest za tie všetky zločiny genocídy,“ dodala Nina.