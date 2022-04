Ak neviete vystáť kolobežkárov, z tejto fotky sa vám postavia vlasy dupkom: Špecialisti v Bratislave nedbajú na bezpečnosť!

Tak toto je priveľa. Bratislavčan Tomáš sa vo facebookovej skupine podelil s fotkou, ktorú sa mu podarilo urobiť na ceste v hlavnom meste.

Kolobežky niektorí milujú, iným sa zatočí hlava len pri vyslovení tohto slova. Ak by tieto dopravné prostriedky používali len zodpovední ľudia, nikto by v tom zrejme nevidel žiaden problém. Obľúbené dvojkolesové nástroje sa však dostávajú do rúk aj takým ľuďom, ktorým nič nie je sväté a už si nerobia starosti s tým, či sa dožijú zajtrajšieho dňa.

Bratislavčanovi Tomášovi sa na ceste podarilo odfotiť kuriozitu, ktorú by nechcel nik vidieť na vlastné oči. Na dvoch kolobežkách sa tam po frekventovanej ceste viezli 3 ľudia a to tak, že jeden stál jednou nohou na jednej a druhou na druhej...Obrázok zverejnil vo facebookovej skupine Bratislava - Petržalka.