Na obľúbenú atrakciu na Hrebienku máte už len pár dní: Ľadový dóm hostil koncerty, zásnuby aj svadby!

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách bude verejnosti prístupný už len niekoľko dní. Manažér atrakcie Lukáš Brodanský uviedol, že kupola, pod ktorou sa nachádza dielo z ľadu, je otvorená do 19. apríla. „Počas celej sezóny sme tu mali 13 koncertov, ktoré sa vysielali aj online, dve svadby, krst knihy a niekoľko zásnub,“ priblížil Brodanský.

Chrám sprístupnili koncom novembra a počas celej sezóny prilákal niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Prevažovali medzi nimi Slováci, nasledovali Česi a Poliaci, ale našli sa aj hostia z exotických krajín, ako napríklad India.

Tento rok je témou chrámu pútnictvo a umelci do ľadu vytesali Katedrálu sv. Jakuba v Santiago de Compostela, ktorá je cieľom pútnikov na Svätojakubskej púti. „Vďaka novej termoizolačnej plachte a chladeniu sú tu stále mínusové teploty, takže dielo vydržalo aj oteplenie, keď bolo na Hrebienku aj okolo 20 stupňov, a nijak mu to neubralo na kráse,“ dodal Brodanský s tým, že ľadový chrám bol otvorený počas celej sezóny nepretržite. Po minuloročnej zime je to podľa neho veľmi pozitívne, keďže pre pandémiu bola atrakcia sprístupnená zo šiestich mesiacov len jeden.

Na stavbe sa podieľalo viacero sochárov a rezbárov z Česka, Slovenska a USA. Hlavným staviteľom bol aj tentoraz umelec Adam Bakoš. Dohromady použili na výstavbu 1880 blokov ľadu s hmotnosťou viac ako 225 ton. Ľadový dóm je aj tento rok umiestnený v kupole s priemerom 25 metrov s najvyšším bodom stavby na úrovni zhruba 12 metrov. „Posledný deň, keď budú môcť návštevníci vidieť toto dielo, je utorok 19. apríla, potom sa celá konštrukcia demontuje a samotné teleso ľadového dómu ostane vo voľnej prírode a bude sa topiť tri až štyri týždne,“ objasnil Brodanský.

Už teraz Tatranci chystajú jubilejný desiaty ročník tejto zimnej atrakcie. Prípravy začali v januári, v lete sa zamerajú na konkrétny architektonický návrh a jeho stavbu. S realizáciou diela sa začne na jeseň. „Verím, že niekedy koncom novembra alebo začiatkom decembra sa tu opäť stretneme a spoločne sprístupníme ľadový dóm,“ uzatvára Brodanský.