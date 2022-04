Trnava sa týmto skvelým nápadom zaradila k svetovým mestám: Seniori si užijú jazdu, ktorú by si sami nemohli dopriať!

Trnava sa zaradila k vyše 2500 miestam v 52 krajinách sveta, kde je možné na prepravu seniorov využiť rikšu. K trnavským zdieľaným elektrobicyklom tak pribudol prostriedok, vďaka ktorému sa starší so sprievodom môžu vydať na jazdu ulicami. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.

V závere uplynulého týždňa rikšu vyskúšali klienti Zariadenia pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej. Všetko potrebné im aj zamestnancom vysvetlili zástupcovia neziskovej organizácie Cycling Without Age (Na bicykli v každom veku). „Na začiatok sme sa rozhodli tento projekt spustiť v zariadení pre seniorov. Prvé jazdy s nimi absolvujú sociálni pracovníci a v ďalších krokoch oslovíme aj verejnosť. Chceme, aby sa rikše vezúce seniorov stali súčasťou Trnavy ako trnavský bikesharing a cargo bicykle pre rodiny s deťmi. Veríme, že nájdeme dostatok dobrovoľníkov, ktorí sa do projektu zapoja, a spoločne potešíme mnoho klientov zariadení sociálnej starostlivosti,“ uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Vodičom bude v šliapaní do pedálov pomáhať elektromotor, rikša odvezie aj dvoch pasažierov usadených vpredu.

Ako doplnila Majtánová, autorom myšlienky Cycling Without Age je Dán Ole Kassow. „Keď jeho otec ochorel, nemohol už vysadnúť na bicykel, hoci sa chcel ešte povoziť. Po jeho smrti prišiel na netradičný nápad, ako toto želanie splniť mnohým ďalším seniorom a jeho nápad sa vďaka dobrovoľníkom šíril ďalej,“ uviedla.