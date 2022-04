Statočná Ivana bojuje s rakovinou hrubého čreva: Dcéra ma prosí, aby som nezomrela...

Milované dieťa je najväčší dôvod, prečo bojuje zo všetkých síl. Ivana Debrecéniová z Levíc (38) už roky zápasí so zákernou rakovinou, napriek obrovskej bolesti a trápeniu pomáha aj iným onkologickým pacientom.

Momentálne však prišla do stavu, keď už nevie ako ďalej. Časté chemoterapie ju totiž fyzicky vyčerpávajú tak, že nedokáže fungovať. Nádejou je špeciálna personalizovaná liečba na mieru. Tá však stojí nemalé peniaze, ako samoživiteľka si ju nemôže dovoliť a poisťovňa ju podľa jej slov neuhrádza. Mama tínedžerky Lucky (17) sa však nevzdáva, dcéra ju totiž prosí, že nesmie zomrieť. Túži, aby ju mama raz odviedla na svadbu...

Boj, ktorý zvádza statočná Ivana (38) so zákernou rakovinou už viac ako tri roky, sa dostal do štádia, keď sama pociťuje zúfalstvo ňa srdcervúco prosí o pomoc. „Zistili mi rakovinu hrubého čreva s metastázami na vaječníkoch, ktoré sa mi neustále vracajú. Mala som ich na maternici, na vaječníkoch, dvakrát v pečeni, v mezentériu, v niekoľkých lymfatických uzlinách a najhoršia, ktorá ma neskutočnými bolesťami trápila vyše roka, bola v blízkosti konečníka. Mám za sebou šesť náročných operácií a počet chemoterapií som po dvadsiatej radšej prestala počítať,“ opisuje svoj stav statočná Ivana. Napriek tomu však vie, že musí ísť ďalej - kvôli dcére Lucke (17). „Nemám predstavu, ako by sa zvládla o seba postarať, keby som tu nebola, a hlavne mi trhá srdce, keď mi povie: ,Mami, ty ešte nesmieš zomrieť. Nesmieš ma tu nechať. Čo tu budem bez teba robiť? Veď ty ešte musíš byť na mojej stužkovej, na mojej svadbe a časom mi budeš musieť pomáhať aj s mojím bábätkom...‘ Po týchto jej slovách si vždy uvedomím, že nech to stojí, čo to stojí, musím ísť ďalej a žiť, ako najlepšie ako viem,“ kotúľajú sa jej slzy dole tvárou.

Svitla jej nádej

Ivana napriek chorobe vždy pomáha druhým ľuďom, ako sa dá. Napísala aj knihu Prežila som to a výťažok z nej venovala onkologickým pacientom. Teraz však potrebuje podať pomocnú ruku ona. „Vyskúšala som všetky druhy štandardných chemoterapií, ktoré by mi mali ochorenie udržiavať pod kontrolou. Zostal už iba jeden jediný mix, ktorý by mi ako-tak spomalil ich rast, no musela by som ho brať doživotne každé dva týždne. Ale táto chemoška mi spôsobuje také závažné stavy, že sa po nich viac ako na týždeň stávam múmiou, ktorá nie je schopná jesť, nie je schopná piť a pocit nevoľnosti mám taký, že mám v tých chvíľach skutočne chuť zomrieť,“ hovorí Ivanka. Nádej však našla v personalizovanej liečbe. „Problém je v tom, že táto metóda je neskutočne drahá a poisťovňa z nej absolútne nič neuhrádza... Len prvotné vstupné vyšetrenie stojí 5 500 eur a následne, keď sa určí vhodná liečba, si budem musieť každú jednu infúzku platiť úplne sama,“ vyratúva nešťastná Ivana.

Žiaľ, statočná žena, ktorá sama vychováva dcéru, nemá ani len prvotných 5 500 eur. So slzami v očiach sa preto obrátila na dobrých ľudí. „Za akúkoľvek pomoc vám vopred z celého srdca ďakujem,“ dodáva za záver Ivana, ktorá verí, že pre svoju milovanú Lucku tu bude môcť byť čo najdlhšie. „Pokiaľ ide o CAR-t terapiu, na Slovensku ešte nie je vytvorené certifikované pracovisko, ktoré by ju vykonávalo. V opodstatnene nevyhnutných prípadoch sa uhrádza v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka génovej terapie a nekategorizovaných liekov schvaľovaných na výnimku, každý z takýchto prípadov VšZP posudzuje individuálne, pričom prihliada na účinnosť a bezpečnosť liečby pre konkrétneho pacienta,“ vyjadrila sa Eva Peterová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.