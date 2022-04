Trnavu čaká víkend, aký naposledy zažili pred pandémiou: Čo uvidia na jedinečných výstavách?

Oplatí sa to vidieť, v Trnave to cez víkend bude poriadne žiť. Dve jedinečné výstavy majú čo ponúknuť obdivovateľom ručnej tvorby aj milovníkom terárijných zvierat.

Ak patríte k milovníkom zvierat v teráriách alebo realistických modelov od výmyslu sveta, program na víkend máte jasný. Mestská športová hala v Trnave cez víkend privíta návštevníkov dvoch jedinečných výstav.

O tom, čo všetko na nich uvidíte, nás informoval jeden z organizátorov Milan Kánya. "ModelCon je v prvom rade veľká výstava práce modelárov z celého Slovenska ale aj z okolitých krajín. Títo ľudia s extrémne šikovnými rukami prinesú svoje miniaturizované modely s ktorými sa aj niekoľko rokov trápili, aby čo najvernejšie napodobnili podobu originálu," povedal Kánya, pričom návštevníci môžu v sobotu očakávať modely historických aj moderných vojenských ako aj civilných strojov. V hale tiež na zvedavcov čaká 3-metrová plne funkčná kópia lietadla.

Nedeľná výstava AkvaTera bude zase plná zvieratiek každého druhu, ktoré ľudia chovajú v teráriách. "Už je to 15 rokov, čo sme prvýkrát zorganizovali AkvaTeru v Trnave. Za ten čas sa z nej stala najväčšia akcia svojho druhu na Slovensku a aj vďaka nej sa zvýšil záujem ľudí o chovateľstvo a tým nepriamo aj o prírodu a jej ochranu. A to bolo naším hlavným cieľom," povedal Kánya. Ten si dokonca myslí, že práve táto výstava pomohla mnohým ľuďom prekonať fóbiu z pavúkov, hadov či hlodavcov. Na výstave sa návštevníci môžu tešiť na širokú plejádu zaujímavostí: "Od akvaristiky a teda rybičiek všetkých farieb, rastliniek do akvária, cez teraristiku a teda rôzneho hmyzu, pavúkov, slimákov, škorpiónov, jašterov, hadov," prezradil organizátor.