Nie každý malý psík je roztomilý plyšák: Dobrovoľníci sa nestačili čudovať, čo zavítalo do útulku!

Výchove psíka treba venovať dostatočnú pozornosť, aj keď ide o malé plemeno. Aj z naoko plyšáčika sa totiž môže stať nočná mora.

Každý, kto si chce zaobstarať psíka, by mal najskôr prehodnotiť, či má pre neho naozaj vyhovujúce podmienky. A k tým nepatrí len dostatočný priestor ale aj čas na výchovu, či peniaze na starostlivosť. Mať psíka je veľkým záväzkom na najbližších najmenej 15 rokov.

Dobrovoľníkom z karanténnej stanice Nová Baňa sa najnovšie do rúk dostal špic, ktorého by bez profesionálnej pomoci čakal veľmi škaredý osud. "Človek by ani neveril, ako veľmi sa dá skaziť 5-kilový pes.

Ohľadom tohto psíka nám prišla prosba o pomoc priamo od jeho majiteľov. Vraj im ho niekto daroval, na začiatku to bol normálny pes, neskôr sa ale začal správať agresívne a ostro útočiť. Kde a kedy nastala chyba už nezistíme, ale skoro vždy je za týmto správaním spojenie genetiky (prevažne ide o psy bez PP), skoré odobratie od matky a súrodencov, následné nepochopenie prejavov psa od majiteľov, zbytočné tresty (stačia aj psychické nátlaky, krik, nemusia psa ani biť) alebo ´výchova´ deťmi," vyjadrili sa v karanténnej stanici.

Ako ďalej uvádzajú v karanténnej stanici, práve špice sú veľmi špecifické plemená a sú náročné na výchovu. "Napriek tomu sa kvôli ich roztomilému výzoru, stávajú módnymi doplnkami a hračkami pre deti. Končia v rukách ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti, ani schopnosti viesť psa vyrovnaným spôsobom. A tak sa z rozkošnej líštičky stane vreckový démon," upozorňuje karanténna stanica.

Psík má ešte len rok, no jeho povaha jeveľkým sústom aj pre odborníkov. "Tento psík má ešte len rok, prejavuje sa ale skutočne psychopaticky. Doma útočil pravidelne, pri pohryznutí sa nechcel ani pustiť, dlhodobo už nosieval náhubok celý deň na sebe. Reaguje na čokoľvek, pohladenie, pohyb ruky, pokus o zdvihnutie. Z nervov sa dostáva do nepríčetného stavu," informuje KS Nová Baňa na facebooku.

Psík dostal v karanténnej stanici meno Grinch a spolu s dobrovoľníkmi ho čaká veľmi dlhá a náročná cesta prevýchovy. "Chodí nám stále viac prosieb o pomoc, toto je síce drobný psík, času mu ale musíme venovať rovnako veľa ako veľkým, ak nie aj viac," zhodnotil útulok.