Michalovské gymnázium dostalo príkazom ubytovať utečencov: Rodičia sú pobúrení!

Novovybudované stanové mestečko pre Ukrajincov sa štát jednomyseľne rozhodol vybudovať v areáli michalovského gymnázia v husto osídlenej časti. Udialo sa tak bez predošlej komunikácie so školou či košickou župou, jej zriaďovateľom. Podľa riaditeľky školy tak ide o nešťastné riešenie, na ktoré sa sťažujú ako rodičia, tak aj obyvatelia z okolia. Deti tak po dvoch rokoch covidu opäť prišli o možnosť športovať. Na vytvorenie stanového mestečka pritom boli v meste oveľa vhodnejšie lokality.

Pomoc Ukrajincom na úkor študentov. Aj takto hodnotí vybudovanie michalovského stanového mestečka riaditeľka Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach Adriana Petrová. Ako spomína, správu o tom, že stanové mestečko vybudujú u nich, dostala 12. marca v sobotu večer. „Z Úradu vlády mi zavolal pán, ktorý mi oznámil, že nám zaberajú obe telocvične so zázemím aj ihrisko. Moja reakcia bola, že určite to vhodné nie je, pretože sme v širšom centre mesta. Zobrali nám všetky možnosti športovať. Máme tu v meste viac možností, je tu dokonca aj jedna zatvorená stredná škola, kde je momentálne sklad humanitárnej pomoci a je to aj blízko stanice,“ opísala riaditeľka.

V polovici marca k nim dorazili talianski hasiči, ktorí na mieste športového ihriska začali s budovaním stanov. Po týždni bolo pripravené a v stredu v noci 30. marca sa v nich ubytovali prví utečenci. „Naše telocvične sa využívajú na maximálnu kapacitu, do stanového mestečka sa ubytovávajú prví utečenci, ktorí tu sú niekoľko dní, no môžu ostať aj týždne,“ povedala riaditeľka. Podľa slov Petrovej netušia, dokedy budú stany na ich pozemku. „Na túto otázku nám nikto nevie odpovedať. Mňa by ale zaujímalo, kto zaplatí to, čo po tomto mestečku v areáli zostane. Ihrisko bude kompletne zdemolované od stanov, je tu navezených 20 ton makadamu, rozrytý trávnik, popraskané chodníky a obité múry od nákladiakov,“ pýta sa Petrová. Ako dodala, nebyť zriaďovateľa, tak okrem jedného papiera z Okresného úradu s červenou pečiatkou im nedali nič a hodili ich takpovediac do vody.

Po dvoch rokoch pandémie koronavírusu musí riaditeľka opäť riešiť a vysvetľovať rodičom, kde budú ich deti športovať. „Našťastie sme mali viac lyžiarskych kurzov, no teraz za súčasného počasia máme len prednášky o športoch a náučné hodiny, máme naplánované aj prechádzky,“ povedala Petrová.

Spôsob a lokalitu vybudovania stanového mestečka hodnotí nešťastne aj košický župan Rastislav Trnka. „Žiadna komunikácia nebola, jednoducho nám jeden večer zavolali z Okresného úradu odkiaľ prišiel následne príkaz, že tento objekt je vyčlenený na dané účely. My sme sa následne na to len snažili byť nápomocní. Ak by sme začali štrajkovať, lebo aj my si myslíme, že to nie je najvhodnejšie miesto, situáciu by to len zhoršilo,“ uviedol Trnka. Dodal, že sa snažia urobiť všetko preto, aby utečencom pomohli. „Vnímame aj sťažnosti obyvateľov, nám je to veľmi ľúto, ale my sme nerozhodli, že časť registračného centra bude v areáli a objekte gymnázia. Určite by sme vedeli nájsť aj lepšie priestory aj v rámci našich kapacít KSK,“ zhodnotil župan.

Rodičom sa stanové mestečko na škole nepozdáva

Beáta Polláková (48), ekonómka, Michalovce

„Na škole mám svoje dieťa. Postavenie mestečka bolo pre mňa veľké a nepríjemné prekvapenie, pretože deti nemali telesnú posledné dva roky a teraz ju znovu nemajú, keďže sú telocvične obsadené. Nedostupné je aj ihrisko, kde sú stany. Aj deti potrebujú psychohygienu a tá telesná im to dávala a momentálne to na tejto škole nie je možné, ani telocvičňa, ani športový areál, deti ten priestor po dvoch covidových rokoch potrebujú.“