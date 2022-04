Spevák Ricco Šarközi obeťou podvodu: Ukradli mi peniaze na vozík!

Hyenizmus najhrubšieho zrna! Talentovaný spevák Richard Ricco Šarközi (34), ktorý je pripútaný na invalidný vozík, ostal v šoku.

Jeho kamaráti sa mu rozhodli zložiť na nový invalidný vozík. Peniaze sa však dostali do nesprávnych rúk. Muž, ktorý sa ponúkol, že kúpu vozíka sprostredkuje a ešte je aj ochotný takmer 200 eur doložiť z vlastného vrecka, sa vyparil. Riccovi kamaráti sa tak k peniazom nevedia dostať. V šoku je mladý umelec i dodávateľ vozíka, ktorí naleteli a za dobrotu im ostala parádna sekera.

Spevák Richard Ricco Šarközi zažiaril v slovenskej talentovej šou X Factor, ale hlavne v jej maďarskej verzii, kde so speváčkou Claudiou Farkašovou súťaž v roku 2017 vyhrali. Talentovaný umelec ostal po vážnej autonehode pripútaný na vozík. Napriek ťažkému osudu si vďaka dobrým kamarátom vychutnáva život. Tí sa rozhodli Riccovi prichystať prekvapenie. Vedeli, že má objednaný nový vozík, ktorý mu spolovice hradí poisťovňa a takmer 1 200 eur plánoval doložiť zo svojho.

Vyzbierali pre neho 900 eur a s firmou, kde mal objednaný vozík, sa potajomky spojili: „Skontaktovali sme sa, vysvetlili sme, že by sme to chceli ako prekvapenie pre Richarda vyplatiť. Súhlasili a pridali sa k nám spôsobom, že dali ešte aj zľavu na vozík. Finálna cena bola 1 165 eur. Dali sme dokopy 900 eur a chýbalo nám ešte 265 eur. Tak sme hľadali, kto by ešte prispel, a zhodou okolností jeden z nás poznal Romana S., tak sme ho oslovili a on súhlasil, že so svojím bratom doplatia tých 265 eur,“ objasnil pre Nový Čas Riccov kamarát Norbert Karolčík, ktorý Romanovi S. poslal vyzbieraných 900 eur.

Bez hanby

Roman S. skutočne do firmy zavítal. Vozík objednal, avšak peniaze nezaplatil. Sľúbil, že všetko uhradí. Majiteľ v dobrej viere vozík Riccovi skutočne dodal. Keďže ho osobne pozná, nemal pochybnosti. Lenže peňazí sa od pána Romana stále nedočkal: „Volali mi, že sa zložili na vozík pre Richarda a peniaze dali pánovi Romanovi S., ktorý ho mal uhradiť. Skutočne sme sa spojili, sľúbil, že to zaplatí. Ja som bol raz mimo, potom on bol mimo, že to príde neskôr zaplatiť, a potom covid, úmrtie v rodine a neviem čo ešte, teraz je to už asi štyri mesiace a nepohlo sa to. Ricco má vozík odovzdaný, ale u nás je nevyplatených dokopy asi 1 100 eur,“ potvrdil nám majiteľ firmy, ktorý si neželal byť menovaný.

Pred Romanom S. varuje aj samotný spevák Ricco Šarközi: „Teraz už vieme, že tento pán to takto robí a peniaze si necháva,“ povedal nám sklamaný umelec. Na zlodeja už podali trestné oznámenie a plánujú prípad riešiť ďalej. Nový Čas sa s Romanom S. spojil. Hovorí, že všetko vybavil, neskôr tvrdil, že peniaze sú na dar. Na otázku, prečo peniaze nevrátil, odpovedal svojsky: „Ako to mám urobiť, keď ma udali na polícii. Točia o mne videá,“ húdol si. A na otázku, prečo vozík pre Ricca neuhradil, len dodal: „Ja netvrdím, že sú moje. Majte sa krásne,“ ukončil hovor Roman S.