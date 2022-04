Po drsnej vojne kuchára Záhumenského so ženou prišla definitívna bodka: Sme rozvedení!

Dráma ako vystrihnutá z hollywoodskeho filmu. Aj tak sa dá opísať turbulentné manželstvo kuchára Martina Záhumenského (41) so Zdenkou Jakešovou (37).

V ich talianskom manželstve išlo do tuhého už po pár mesiacoch od rozprávkového sobáša, keď prvýkrát zaznelo slovo rozvod. Zdenka exmanžela označovala za psychopata, ktorý ju fyzicky týral. Ten ju na revanš označil za blázna, s ktorým sa to nedá vydržať. Špina sa valila z každej strany a drsné obvinenia nemali konca-kraja. Po krátkom udobrení sa napätie vyostrilo natoľko, že už nebolo cesty späť. Záhumenskí sú oficiálne rozvedení!

Manželstvo Záhumenských sa otriasalo v základoch už nejaký ten čas. Brali sa len po deväťmesačnej známosti. Dlhodobé partnerské problémy nezvládli a po poslednom turbulentnom rozchode, o ktorom informoval denník Nový Čas, prišiel na rad rozvod, ktorým sa oháňali obe strany. Drsné urážky a špinu z ich domácnosti prepierali na verejnosti pri každej možnej príležitosti, až dal súd napokon za ich vzťahom definitívnu bodku.

„Je to naozaj dlhý, dramatický a komplikovaný príbeh, rada by som si ho nechala pre seba, ale od stredy 30. 3. 2022 sme už rozvedení,“ prezradila brunetka. Celý rozvodový proces sa mal pritom ťahať už od jesene minulého roka. Zatiaľ čo čerstvo rozvedená Záhumenská nemá problém odhaliť detaily z ich problematického manželského života, známy šéfkuchár sa k ich vzťahu vyjadruje len sporadicky. „Bohužiaľ, nie všetko sa končí šťastne, či chceme, či nie. Nič iné som od nej ani nečakal, len, že to bude odporné, tak, ako to mala so svojím predchádzajúcim manželom,“ povedal pred časom Novému Času Záhumenský.

Taliansky pár

Kedysi zaľúbená dvojica mala problémy len pol roka po svadbe. Čierne mračná sa im podarilo na nejaký čas odohnať, ale nezhody začali opäť eskalovať. Len nedávno dvojica začala znova prepierať špinavú bielizeň na verejnosti. Cez sociálne siete si posielali škaredé odkazy. „Ospravedlňujem sa, priatelia, každému, koho moja žena otravuje. Jednoducho si ju zablokujte, ako som to spravil ja. Uvidíme, ako hlboko musí niekto spadnúť, aby pútal na seba pozornosť. Toto je naposledy, čo ju riešim verejne,“ napísal otvorene známy kuchár.

Nitku suchú na svojom ex nenechala ani Zdenka, ktorá ho obviňovala z vyhrážania. „Otvorené vyhrážanie sa viacerým členom mojej rodiny. Dosť bolo mlčania a chránenia,“ napísala Záhumenská, ktorá svojmu exmanželovi po tom všetkom nevie prísť na meno. Bývalí manželia však mali aj spoločný biznis v Toskánsku, kde spolu aj dlhodobo žili. Ako dvojica naložila so spoločným podnikaním teda zostáva nateraz záhadou. Podľa informácií denníka Nový Čas je šéfkuchár späť na Slovensku a Zdena zostáva v Taliansku.