Ukrajinky na úteku vzali so sebou aj deti kamarátok: Šok po príchode na Slovensko!

Vojnový konflikt na Ukrajine pokračuje a dotýka sa čoraz viac rodín a detí. Pred nebezpečenstvom ušli aj tri kamarátky z Ľvova. Cez známeho lekára našli útočisko v apartmánoch v Bojniciach aj so siedmymi deťmi. Okrem svojich detí brali aj dve deti priateľov, ktorí sú lekári a museli na Ukrajine zostať. Keďže deti nie sú ich, opatrovníctvom sa musia zaoberať slovenské úrady.

Kamarátky sa do Bojníc dostali cez kontakt chirurga s ukrajinskou národnosťou, ktorý má kamaráta s voľnými apartmánmi Branislava Zábojníka. "Kamarát chirurg mi povedal, že ide riešiť rodinu a priateľov. Ponúkol som mu, že môžu prísť ku mne do apartmánov a o stravu sa postaráme s kamarátmi," hovorí Zábojník, ktorý išiel na hranicu zobrať prvé dve kamarátky aj s piatimi deťmi. Opustenie blízkych a manželov nie je jednoduché, ani pre dospelých.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Naložil som ich do auta, ale po 5 km cesty som musel zastaviť. Uľana (34), ktorá mala so sebou aj dve deti priateľov vystúpila a začala plakať. Chcela sa vrátiť, lebo dostala stres z toho, že nevie, kde ide. Musel som ju vyhrešiť, aby to nevideli deti, lebo musela pochopiť, že to robíme pre ne. Na druhý deň, keď sa vyspala, povedala, že bude dobre," opisuje cestu Zábojník. Postupne však nastali ďalšie peripetie.

Uľanu splnomocnili rodičia dvoch detí, aby ich zobrala so sebou. "Dali mi splnomocnenie, ale tu na Slovensku treba aj iné papiere, hovorí Uľana, ktorá sa bojí hlavne toho, aby deti nerozdelili. "Každý pomáha, ako môže na Ukrajine, tak ja som aspoň zobrala deti. Tí, ktorí musia, tam zostávajú a pomáhajú tam. 26.2 sme odišli. Aj keď Ľvov bol vtedy ešte pokojný, vždy večer prichádzal najväčší strach, čo ak aj tam začnú bombardovať... Deti nedostali v ten moment na výber. Jednoducho museli ísť, nikto sa ich nepýtal, či chcú, alebo nie. V žiadnom prípade ich nechceme rozdeliť. Už teraz je to pre ne ťažké," hovorí mladá žena.

Darina (13) a Matvej (5) nesú situáciu statočne. Chlapček až tak veľmi vážnosť situácie nevníma a má pocit, že je na dovolenke. Darina však svoje pocity prenáša do kresieb a už nie sú také pestré a veselé ako doma v Ľvove. "Rodičia mi povedali, že máme ísť tak sme poslúchli. Obaja sú lekári a momentálne sa ešte rozvádzajú. Na Slovensku budem chodiť do školy, ale bojím sa, že nebudem rozumieť," hovorí smutne Darina.

Branislav sa snaží vybaviť všetko tak, aby deti nerozdelili. "Najprv sme preložili splnomocnenie, ale na polícii ho nechceli uznať. Povedali, že ak je dieťa bez rodičov, musia volať sociálku a deti by mohli odobrať do detského domova. S tým som nesúhlasil, preto som stiahol žiadosť odídenca pre tie deti. Lebo 90 dní tu môžu byť podľa zákona. Na sociálnom úrade mi povedali, že možno bude treba súdom stanoviť opatrovníka na Slovensku" vysvetlil Zábojník. Nakoniec však na úrade uspeli. "Musím povedať, že sociálny úrad v Prievidzi veľmi rýchle pochopil situáciu a celú vec posunuli. Napriek tomu sa však bude musieť stanoviť súdom opatrovník pre deti," uzavrel Zábojník.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade, ak je dieťa v starostlivosti príbuzných alebo osôb blízkych z vôle zákonného zástupcu, rodičov, nie je dôvod na jeho umiestnenie do centra pre deti a rodiny. V CDR sú umiestnené iba deti, ktoré sa na území SR ocitli samé, bez sprievodu rodiča, prípadne dieťaťu blízkej osoby.

V prípade, ak sú deti v starostlivosti rodiny, ktorej deti odovzdal rodič/rodičia, odporúčame podať návrh na súd v mieste súčasného pobytu detí o ustanovenie za opatrovníka. Rodina tak bude môcť okrem starostlivosti o deti, ktorých sa ujala na základe súhlasu, rozhodnutia a vôle rodičov, aj ich zastupovať v otázkach nevyhnutných pre dočasný pobyt na Slovensku (dočasné útočisko, zdravotná starostlivosť, školská výchova a pod.) Pomoc pri spísaní návrhu poskytnú zamestnanci na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste súčasného pobytu detí. V takýchto situáciách nie je dôvod na zverenie detí do starostlivosti CDR.

Je dôležité, aby príbuzný alebo dieťaťu blízka osoba, čakala dieťa na hraniciach. To je základný predpoklad, aby sa dieťa neocitlo na území SR samé, teda ako maloletý bez sprievodu. Na hraniciach je potrebné disponovať dokumentmi osvedčujúcimi:

· identitu dieťaťa (môže ich mať pri sebe dieťa alebo príbuzní, či dieťaťu blízka osoba)

· identitu osoby, ktorá je príbuzným dieťaťa alebo dieťaťu blízkou osobu a

· dokument, ktorým bude preukázateľný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) maloletého dieťaťa s tým, že o dieťa sa postará rodičom určená osoba. Preklad dokumentu do anglického jazyka nie je podmienkou.

Ideálne by bolo mať písomný súhlas overený notárom, no vzhľadom na aktuálnu situáciou na Ukrajine zvyknú priložiť rodičia k nemu podporné doklady, ktorými sú napr. kópie svojich dokladov totožnosti (cestovný pas rodičov, rodný list rodiča, rodný list dieťaťa, rodný list príbuzného, ktorý ma prevziať dieťa na území SR atď.)