Zachránené zvieratká hľadajú nový domov: Čo potrebujú ježkovia k životu?

Ježkovia, ktorí sa zobudili ešte počas zimy, by bez ľudskej pomoci neprežili. Tak sa stalo, že v záchrannej stanici v Zázrivej ich pribudlo hneď niekoľko teraz už však hľadajú svoje nové pôsobiská.

Počas zimných mesiacov ochrancovia zvierat upozorňovali na nebezpečný jav, ktorý zažívajú niektoré zvieratká, ktoré by mali v zime hibernovať. Išlo o to, že se prebudili príliš skoro a mrazy a nedostatok potravy by ich mohli zabiť. Najmä ježkovia by tak bez ľudskej pomoci neprežili.

V Záchrannej stanici pre chránené živočíchy v Zázrivej tak pribudlo hneď niekoľko ježkov, ktoré tam prečkali zimu. Teraz sú už však dostatočné siné na to, aby znovu začali svoj aktívny život vo voľnej prírode. "Priatelia, toto sú ježkovia, ktorí u nás z rôznych dôvodov museli prežiť zimné obdobie. Keďže čas pokročil a všade okrem Zázrivej je už leto, chceme aspoň zopár z nich ponúknuť na vypustenie," napísali na facebooku organizácie Záchranná stanica pre chránené živočíchy Zázrivá.

Aj takéto vypustenie má však svoje podmienky, a to najmä preto, aby bol ježkom zabezpečený čo najpokojnejší život. "Máme však podmienku, aby biotop na vypustenie bol k nim maximálne priateľský. To znamená, že ideálne sú staré a zanedbané záhrady, s množstvom úkrytov, kde sa konáre a lístie nikdy nespaľujú. Môžu tam byť rôzne kôlne alebo staré šopy. Nemala by byť v blízkosti frekventovaná cesta a tiež nie kosačkoví fanatici. Tiež by bolo fajn, keby v záhrade nekráľoval nejaký hysterický havino. Ježkovia sú vo veľkostiach S, M, L a XL," píše záchranná stanica s tým, že vážni záujemcovia sa majú ozvať priamo im.