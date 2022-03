Vlasta vyrába krehké diela už vyše 40 rokov: Nádhera jej kraslíc vás zhypnotizuje!

Z vajíčok sú umelecké diela. Bývalá pôrodná sestra Vlasta Ďorďovičová (74) zo Zvolena sa v dôchodku začala naplno venovať zdobeniu vajíčok.

Práve teraz pred Veľkou nocou má najviac práce. Jej sústredená myseľ a šikovné ruky tvoria ornamenty a čarujú doslova umelecké diela. Na zdobenie vajíčok či ozdôb používa madeirovú techniku alebo tradičné maľovanie voskom.

Vlasta, ktorá dlhé roky pracovala v pôrodnici vo zvolenskej nemocnici, sa výrobe kraslíc venuje už vyše 40 rokov. Posledných desať rokov však intenzívne. Ročne z jej rúk vyjde neuveriteľných 700 až 800 vyzdobených vajíčok.

„Do tajov maľovania voskom alebo vŕtania ma zasvätila spolužiakova manželka z Česka. Spomínam si, že to bolo v lete, keď som na chalupe pod veľkým dáždnikom skúšala prvýkrát zdobiť vajíčka,“ prezrádza bývalá zdravotníčka, ktorá sa tomu venuje nielen pred Veľkou nocou, ale celý rok.

Vyfukuje celá rodina

Vajíčka všetkých veľkostí a druhov, od slepačích po pštrosie, kupuje najmä z fariem. S vyfukovaním jej pomáha celá rodina. „Potom ich zdobím tradične voskom, čo trvá od 20 do 45 minút, alebo madeirovou technikou, teda vŕtaním, čo je náročnejšie,“ doplnila šikovná remeselníčka. Vajíčko totiž musí namočiť do dezinfekčného prostriedku, aby zmäklo, vyumývať, vysušiť, premaľovať a na záver na zdobenie použiť modelovací vrták.

„Voskové kraslice zasa zvyknem striekať, aby neboli len biele, ale aj farebné. No záujem je o všetky, dokonca aj o čierne vajíčka,“ ozrejmila Vlasta, ktorá zdobiť začína ráno a často končí o polnoci. „Je to ako moja druhá práca. Ja totiž neviem len tak sedieť, musím stále niečo robiť rukami,“ povie s úsmevom. Na zdobenie je potrebná najmä trpezlivosť a chcenie.

„Keď sa moje výrobky páčia a ľudia sa z nich tešia, je to pre mňa najväčšia odmena,“ zakončila Vlasta, ktorej krehké diela sa prostredníctvom jej syna dostali aj do Prahy. Krásne kúsky možno aj kúpiť, kolekciu so 6 kraslicami predáva šikovná dôchodkyňa za 16 €.