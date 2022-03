Domonkoš po búrlivom rozchode: Koleduje si o škandál v Rakúsku?

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorého rozčúlila fotografia, s ktorou sa pochválil herec Domonkoš na svojom instagrame.

Dabingový herec a moderátor Michal Domonkoš naposledy rozbúril prominentné vody svojím dramatickým rozchodom s influencerkou Ivetou. Z veľkej lásky sa stala razom katastrofa a dvojica svoj rozchod prepierala verejne, pričom na obe strany padali nepekné obvinenia.

Herec hľadá momentálne pokoj v prírode a na horách. Cez víkend sa vybral do Rakúska, pričom, ako sa pochválil, na výstupe prekonal sám seba. "Takto vyzeral môj aktívny víkend na nabitie energie pred blížiacimi sa moderovačkami, a svadbam. No neveril som, že za 2 hoďky dám na svahu až 40km a potom si to ešte peši vyšliapem na kopec do výšky 2450 m.n.m. Ale človek dokáže naozaj všetko čomu verí," napísal k fotke herec.

Čitateľa však zaujala samotná fotografia, ktorá ho donútila prehliadnuť heroický výkon herca. Michal sa totiž kvôli fotke vyškriabal na kríž upevnený na kopci. "Michal Domonkoš sa v Rakúsku štverá na miesta, ktoré na to očividne nie sú určené a samé potrebujú oporu, aby držali," okomentoval naštvané čitateľ.