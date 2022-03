Na Záhorí pribúdajú otravy vzácnych dravcov: V nebezpečenstve sú aj ľudia!

Hrôza, čoho sú niektorí ľudia schopní. Ochranári našli v ostatné dni na Záhorí už tri otrávené haje červené. Dravce umierajú v strašných bolestiach.

Strašný pohľad na uhynuté vzácne dravce trhá srdce ornitológov práve v čase, keď sa príroda na Slovensku prebúdza. „Vždy ma mrazí, keď nájdeme otrávené dravce. Na prvý pohľad vidieť, že zomierali v strašných bolestiach. Pazúry majú silno zaťaté a častokrát v nich držia hlinu alebo trávu, ktorú zovreli v posledných minútach svojho života. Ležia len tak na poli alebo vo vetrolame, niekedy dokonca priamo pri otrávenej návnade. Páchatelia používajú tak silné jedy, že po ich konzumácii jedinec častokrát nezvládne ani odletieť. Pre mňa medzi najsilnejšie momenty patrilo, keď sme našli otrávené orliaky morské a orly kráľovské. Dravce s rozpätím krídel viac než dva metre, kráľov oblohy, ktoré niekto ľahkomyseľne otrávil,“ opísal Tomáš Veselovská z Ochrany dravcov na Slovensku.

Hoci sa ornitológovia stretávajú s vtáčou kriminalitou počas celého roka, jar považujú za najkritickejšie obdobie a to najmä mesiace marec a apríl. Ako opísal Veselovský, niektorí ľudia vidia v dravcoch ohrozenie svojich aktivít. "Pojem vtáčia kriminalita zahŕňa všetky nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú chránené druhy vtákov. Najčastejšie ide o úmyselné, ale aj neúmyselné otravy jedovatými látkami, zastrelené jedince, chytanie do pascí, ničenie hniezd, vykrádanie vajec a mláďat,“ povedal Veselovský.

Otravy vzácnych vtákov však nie sú nebezpečné len pre ne ale aj pre psíkov a dokoná ľudí. "Páchatelia si neuvedomujú, že umiestnením otrávenej návnady do krajiny ohrozujú každého, kto by potenciálne mohol prísť s návnadou do kontaktu. Osobitne by si mali dávať pozor psíčkari. Najčastejšie používané jedy sa do tela vstrebávajú viacerými cestami, napríklad aj cez pokožku, ak sa majiteľ bude snažiť pomôcť svojmu psovi, ktorý prehltol otrávenú návnadu,“ vystríha Veselovský.

Aj obyčajný človek môže zabrániť v páchaní tejto kriminality tým, že ju nebude ignorovať. "Rozhodne si treba všímať pohodené rôzne časti zvierat, na ktorých sú viditeľné stopy po aplikácii chemických látok. Ďalším varovným signálom je mŕtvy hmyz v okolí uhynutého zvieraťa, uhynuté dravé vtáky so zaťatými pazúrmi, alebo viac uhynutých jedincov na malej ploche. Kvôli vlastnej bezpečnosti je potrebné sa vyvarovať manipulácii s takýmto nálezom. Vhodné je nález dokumentačne nafotiť mobilom a poznačiť si súradnice. Takýto nález rozhodne treba oznámiť príslušným orgánom,“ upozornil Veselovský, pričom doplnil, že v prípade nálezu otrávených návnad a uhynutých chránených vtákov, treba kontaktovať políciu.