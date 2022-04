O túlavé zvieratá sa má starať štát, ten na to kašle! Útulky sú v koncoch: Potrebujeme lepšie financovanie

Útulky nie sú dostatočne financované. Poukazuje na to iniciatíva Zvierací ombudsman. Apeluje preto na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby sa téme akútne venovalo. Rezort však pre TASR povedal, že na ich dofinancovanie nemá v súčasnosti kompetencie ani peniaze.

"Starostlivosť o opustené, túlavé a týrané zvieratá zákon jednoznačne zveruje do rúk štátu a obciam. V tomto zmysle tak ide o prenesený výkon štátnej správy na útulky, ktoré suplujú úlohu a povinnosti štátu, no ich práca a náklady nie sú nijakým spôsobom kompenzované ani neexistuje riadny finančný systém pomoci zo strany štátu," uviedla iniciatíva.

Útulky si musia hľadať vlastný zdroj financovania prostredníctvom darov, výziev na sociálnych sieťach, sponzorov a firemných darcov. Jediný príspevok z verejných financií útulkom sú dve percentá z dane. "Asignačná daň je síce verejným zdrojom, no nie je vhodná na financovanie útulkov, pretože je nepredvídateľným zdrojom financií a útulky potrebujú mať finančnú istotu a predvídateľný príjem," skonštatoval Zvierací ombudsman s tým, že príspevok je nedostatočný.

Dopĺňa, že útulky hradia veterinárne náklady, údržbu priestorov, zabezpečenie hygieny, bezpečnosti, náklady na stravu a personálne náklady. Ide o fixné náklady, ktoré vychádzajú zo štandardných veterinárnych cenníkov.

Iniciatíva vypracovala pre ministerstvo pôdohospodárstva návrh verejnej politiky a kompletnú analýzu. Všetky informácie a podklady má podľa Zvieracieho ombudsmana od roku 2018. "No i napriek tomu k politickému rozhodnutiu za celý čas nedošlo a otázka financovania útulkov zostáva otvorená," uviedla pre TASR. Grantovú schému na podporu miestnych útulkov má vypracovanú jedine mesto Košice.

Občianske združenie Sloboda zvierat, ktoré prevádzkuje útulky po Slovensku, zároveň hovorí, že ministerstvo a obce majú podľa veterinárneho zákona zabezpečiť zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov, alebo sa majú podieľať na ich prevádzke. Obec je tiež povinná zabezpečiť odchyt túlavých psov a umiestniť ich do karanténnej stanice.

"Mnohé obce nemajú uzatvorené zmluvy o odchyte a nie sú ochotné zriaďovať karanténne stanice ani útulky a ani finančne takéto zariadenia nijako podporovať," zhodnotila Sloboda zvierat. Dodala, že povinnosti voči túlavým psom má aj štát.

Samosprávy a ministerstvá by podľa združenia mali vyčleniť peniaze aj na realizáciu plošných kastračných programov psy a ferálne mačky. Zamerať by sa mali najmä na problémové lokality. "Mohli by to robiť v súčinnosti s občianskymi združeniami, ktoré majú potrebné skúsenosti aj kapacity, ale je potrebná minimálna finančná spoluúčasť štátu a samospráv," povedala Sloboda zvierat.

Agrorezort pre TASR uviedol, že aktuálne je na Slovensku 87 registrovaných karanténnych staníc a útulkov. Registrovať, schvaľovať a kontrolovať ich je povinná Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Orgán veterinárnej správy môže obci či osobe schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorá si neplní svoje povinnosti, uložiť pokutu od 400 do 3500 eur. Minulý rok podľa MPRV vykonala veterinárna správa 247 kontrol v útulkoch, karanténnych staniciach a zariadeniach na chov spoločenských zvierat.