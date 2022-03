Živé lákadlo pre turistov v Brezne: Žofka sa nechá nakrmiť aj poškrabkať!

Zbožňujú ju malí aj veľkí. Sedemročná Žofka sa stala lákadlom v rekreačnej oblasti Banisko v Brezne. Odmalička je totiž zvyknutá na prítomnosť ľudí, takže sa dá bez problémov pohladkať či nakŕmiť. Smelá laň si najradšej pochutnáva na mrkve, kukurici či jabĺčkach.

Vlani sa breznianska radnica v rámci podpory cestovného ruchu rozhodla okrem jelenej obory v lokalite Brezinky vybudovať aj menšiu rekreačnú zvernicu na Banisku. „V krátkom čase sa stala atrakciou najmä pre rodiny s deťmi, ktoré môžu celoročne a hlavne z bezprostrednej blízkosti pozorovať, fotografovať, hladkať a dokonca i kŕmiť tieto inak plaché, divo žijúce zvieratá,“ uviedol riaditeľ mestských lesov Ján Lukáč. Nedávno sa ministádo danielov rozrástlo o nového člena, a to o mladú laň, ktorá úplne stratila plachosť a život vo voľnej prírode by už pre ňu nebol bezpečný.

„Sedemročná Žofka sa ihneď prispôsobila novým podmienkam. V podstate sa len vrátila do svojho rodiska. Ako mláďa ju totiž našli turisti na cyklotrase nad nemocnicou a odovzdali ju poľovníkovi, ktorý sa o ňu staral v Polomke,“ ozrejmil. Rada sa nechá poškrabkať a najradšej si pochutnáva na kukurici, ovse, jabĺčkach či mrkve. K nej a štyrom danielom pribudli ďalšie dve danielice a neskôr by to mali byť aj muflóny. O nový prírastok by sa však v lete mala postarať aj samotná Žofka, ktorá by sa mala stať mamičkou.