Ťažko skúšaná rodina s dvoma autistickými deťmi: Štát im hádže polená pod nohy! Toto je na zaplakanie

Ťažko skúšaná rodinka z východu sa nevie domôcť pomoci. Pani Kamila z Lekároviec (okr. Sobrance) má so svojim manželom tri deti, z toho dve, najstarší Miško (8) a najmladšia Anka (4), majú autizmus. Napriek odporúčaniam lekárov aj psychológov štát nechce uznať ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) maličkej Anke. Rodina v skromných pomeroch si tak nemôže dovoliť, aby malá Anka mohla chodiť do neďalekej špeciálnej školy pre autistov a rozvíjať sa od mladého veku. Matka Kamila je už zúfalá, keďže všetky jej žiadosti doteraz štát zamietol.

K náročnému osudu ich detí majú ešte opletačky so štátom. Pani Kamila (40) s manželom Maroš (39) sa snažia aby sa ich autistické deti čo najviac osamostatnili a socializovali. Manželskému páru sa narodili tri deti Miško (8), Zuzka (6) a Anka (4). Ako hovorí Kamila, Miškovi zistili autizmus po náročnom zápale pľúc, kedy jeho život visel na vlásku. Vývojovú poruchu lekári diagnostikovali aj 4-ročnej Anke. “Staršiemu Miškovi, ktorý ani nerozpráva, udelili preukaz ŤZP, jeho sestre Anke odmietajú,” uviedla matka.

Podľa slov Kamily sa spolu s manželom snažia o to, aby mohli pre Anku zabezpečiť návštevu špeciálneho školského zariadenia pre deti s autizmom. Rodina žijúca v skromných pomeroch si však nemôže dovoliť ďalšie náklady na cestovanie. “Chceme, aby sa naučila sama o seba postarať, aby bola čo najsamostatnejšia, ako len môže byť. Aby sa mohla sama obliecť a najesť, aby raz nemusela skončiť v ústave. Už rok a pol nebola medzi ľuďmi a táto strata socializácie je veľký problém. Je len doma a je stále viac naviazaná na mňa. Obávam sa, že sa potom bude báť iných ľudí, lebo to bude pre ňu šok. Tú školu naozaj potrebuje,” vysvetlila Kamila s tým, že hlavne kvôli tomu potrebujú pre Anku vybaviť preukaz ŤZP.

Kamila nerozumie, prečo štát odmieta vystaviť ich dcérke dokument o zdravotnom postihnutí. “Lekárka jasne stanovila diagnózu autizmu s expresívnou poruchou reči a trvalou inkontinenciou moču 3. stupňa. Zároveň konštatuje, že ide o dieťa so závažne narušenou kvalitou života a vyžaduje si zvýšenú nepretržitú starostlivosť, asistenciu, rodičovský príspevok a nie je schopná samostatnej existencie. Taktiež si vyžaduje kompenzácie náležiace dieťaťu ako doprava, parkovacie miesto, preukaz ZŤP, príspevok na hygienu a ošatenie,” uviedla Kamila s tým, že z hľadiska miery funkčnosti podľa lekárov ide v prípade Anky o ťažké postihnutie.

Z naťahovania s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je už Kamila rozčúlená. “Už 2 roky neúspešne žiadame, aby Anke uznali ŤZP. Dieťa tak stále musí znovu a znovu chodiť po lekároch, pričom u mnohých sa ani nedá vyšetriť. Pritom od neurológa, psychiatričky, psychológa aj ambulantného doktora máme vyjadrenia, že dieťa je naozaj choré,” povedala matka. Podľa posledného rozhodnutia úradu sa Anke oproti prvostupňovému lekárskemu posudku navýšila miera funkčnej poruchy z 30 na 40 percent. Na to, aby jej uznali ŤZP, však potrebuje byť nad 50 percent. “Ako dlho budeme čakať, kým nám pomôžu? Anka potrebuje chodiť medzi ostatné deti a socializovať sa, no nemôžeme si to dovoliť. Nám ide o čas, ktorý nemáme a ani peniaze,” zakončila zronená Kamila.

Čo na prípad Anky hovorí ÚPSVaR

"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce nemohol žiadosti klientky vyhovieť nakoľko nebola splnená zákonom stanovená požiadavka na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preskúmalo rozhodnutie úradu, spisovú dokumentáciu a postup posudkového lekára úradu. Rozhodnutie úradu potvrdilo. Vzhľadom na ochranu osobných údajov dotknutých osôb nie je možné k danému prípadu poskytnúť konkrétnejšie informácie."