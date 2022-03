Prečo dom hrôzy v Košiciach stále stojí? O život tam prišiel Alex (†17) aj 30-ročná žena strašným spôsobom!

Prečo hrôzostrašný skelet stále stojí? Túto otázku si dookola kladú najbližší mladého Alexa (†17), ktorý tragicky zahynul pri páde zo strechy zrúcaniny pri Borovicovom háji v Košiciach. Okolnosti úmrtia teenagera neboli ani po troch rokoch vyjasnené. Odvtedy tam došlo k brutálnej vražde ďalšej ženy. Objekt je doslova životunebezpečným miestom, no zatiaľ sa nenašiel nik, kto by ho zbúral.

Babka zosnulého Alexa (†17) nedokáže na svojho milovaného vnuka prestať myslieť. Na množstvo otázok jej nikto nevedel odpovedať. „Doposiaľ nevieme, či Alex spadol, či ho zhodil niekto, alebo či tam s kamarátmi šantili pod vplyvom alkoholu,“ vraví babka Eva skrúšene. „Taký mladý chalan mal žiť, chodiť do školy, pracovať, študovať. To si už len môžeme predstavovať. Moja dcéra stratila zmysel života a prežíva jeden deň za druhým bez šance na lepší život. Musela odísť preč do zahraničia,“ pokračuje nešťastná žena.

Polícia trestné stíhanie zastavila. „Smrť bola spôsobená zraneniami, ktoré nebohý utrpel. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe,“ vyjadrila sa policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pocit bezmocnosti rodiny ešte zhoršuje vedomie, že miesto nešťastia ostalo napriek tragédii nezmenené. „Tú zdevastovanú budovu treba zrovnať so zemou! Kedy sa s tým konečne niečo urobí, aby na to už nik viac nedoplatil?“ pýta sa Eva. V januári 2020 totiž v skelete vyhasol ďalší život. Tridsaťročnú ženu bez domova tam brutálne krájačom na chlieb zavraždil ďalší bezdomovec, telo sa našlo až po čase zhodené v šachte.

Zrúcanina je stále neoplotená a prístupná zo všetkých strán. Stala sa obávaným miestom stretnutí pochybných a nebezpečných individuí. Stojí pritom neďaleko obľúbeného Borovicového hája a sídliska KVP. Mestskí úradníci medzičasom zistili, že túto vodohospodársku stavbu vlastnili zaniknuté Technické služby mesta Košíc. „Mesto len účtovne prevzalo tento majetok uplynulý rok, ale delimitácia stavby neprebehla. Hoci sme už podnikli viaceré kroky, ani doteraz sme sa nestali oficiálne vlastníkom tohto objektu,“ vyjadril sa hovorca magistrátu Vladimír Fabian. „Hľadáme v spolupráci so štátnymi orgánmi také riešenie, aby sme v súlade so stavebným zákonom mohli odstrániť tento nebezpečný objekt,“ dodal hovorca.