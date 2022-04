Mladá aktivistka upozornila na šialené míňanie v Rožňave: Nevyužitý pútač stál mesto skoro 86-tisíc eur! Nastal obrat

Mestský pútač pod drobnohľadom. Rožňavská aktivistka Scarlett Langová (21) pred tromi rokmi zistila, že na radnici na jediný bilboard minuli až takmer 86-tisíc eur. Po kritike a jeho premiestnení už však čosi aj prináša do kasy. Síce len desatinu z celej premrštenej sumy, ale predsa..

Vtedajšia maturantka Scarlett ako aktivistka protikorupčného združenia Zastavme korupciu ešte v roku 2019 zistila, že náklady na zhotovenie pútača, osadenie, elektrickú prípojku a premiestnenie s prenájmom sa za obdobie 10 rokov vyšplhali až na neuveriteľných 85 828,06 eura! Súčasné vedenie mesta Novýý Čas prostredníctvom hovorcu Štefana Barcziho informovalo o aktuálnych údajoch ohľadom pútača takto: "Od polovice roku 2019 billboard zarobil lokálnou komerčnou reklamou 8 128,95. Umiestený je na našom pozemku, má šetrný systém svietenia, ktorým zároveň osvetľuje aj kruhový objazd."

Súčasný pohľad Scarlett Langovej, ktorá medzitým už študuje v treťom ročníku vysokej školy ekonómiu, je jasný: "Myslím, že je dobré, že som na tento pútač poukázala a on nateraz zarába na seba len z jednej strany, je to aspoň niečo. A je to krok vpred. Veď 10 rokov to bolo vyhadzovanie peňazí a za niečo vyše dva roky sa to nedá zachrániť a splatiť. Celé financovanie už na začiatku však nebolo nastavené efektívne." Ako Scarlett dodala, keby bolo na nej, tak pútač zruší v prvom roku, ale teraz treba získať naspäť aspoň vynaložené náklady. "Počula som o nových projektoch vedenia mesta, aby sa Rožňava posunula ďalej. Ja by som získané zdroje alebo tie, ktoré sa na pútači ´stratili´, využila napríklad do kúpaliska alebo iných oblastí, ktoré slúžia ľuďom," dodala Langová.

Príbeh pútača

V roku 2009 bilboard pôvodne umiestnili pri komunikácii na Košickej ulici smerom na obchvat. Za roky 2009 a 2010 sa náklady na vytvorenie, osadenie a následnú realizáciu elektrickej prípojky vyšplhali na viac ako 58-tisíc eur. Ďalších vyše 3-tisíc eur stálo nájomné za obdobie 2009-18. Keď sa pripočítajú výkopové práce a premiestnenie s osadením na druhý koniec mesta na Štítnicku ulicu pri kruhovom objazde (vyše 24-tisíc €), celkovo sa suma vyšplhala až na takmer 86-tisíc eur. Za posledných 2,5 roka už však priniesol do mestskej kasy aspoň 8 128,95.