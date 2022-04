Študenti z Košíc zabodovali na svetovej súťaži: Budú ich domy budúcnosťou na Slovensku?

Žiaci košickej Strednej odbornej školy technickej, ktorá sa venuje predovšetkým tradičným remeslám, sa so svojim projektom a zámerom o vybudovanie ekologického a úplne samostatného domu umiestnili na treťom mieste v rámci svetovej konkurencie v rámci európskej výzvy mladým ku klimatickej dohode. Projekt modulového mikrodomu, ktorý by dokázal fungovať úplne off-grid, teda bez zapojenia do inžinierskych sietí, plánujú spolu s učiteľmi postaviť v životnej veľkosti na vlastnom školskom dvore.

Vladimír Popík (59), učiteľ odborných stavebných predmetov na škole prezradil, že všetko začalo spustením školského krúžku na návrh a postavenie nezávislého mikrodomu, do ktorého sa okamžite zapojilo 26 žiakov. Ako dodal, s ich projektom a víziou sa rozhodli zapojiť aj do európskej výzvy mladým ku klimatickej dohode pod názvom Youth Climate Pact Challenge.

Popík, ktorý sa už roky angažuje a zaujíma o takzvané off-grid, respektíve sebestačné bývanie, so študentmi vytvoril nový a zaujímavý koncept modulových domov, ktoré by v budúcnosti mohli vytvárať priamo na škole. Ich návrh oslovil natoľko, že v európskej výzve, kde bola celosvetová konkurencia, skončili na 3. mieste. “Navrhli sme dva typy, horizontálne a vertikálne, teda moduly týchto sebestačných domov by sa zapájali na sebe do výšky, alebo vedľa seba. Tie vertikálne by boli najvhodnejšie pre 3D tlač domov,” opísal Popík s tým, že k realite vývoja skôr tie moduly, ktoré by umiestňovali vedľa seba.

Ako dodal učiteľ, chcú, aby ich domy niesli všetky prvky ekológie a sebestačnosti. “Dom si vytvorí sám elektrinu, ktorú potrebuje z obnoviteľných zdrojov, hlavne zo slnka. Nepotrebuje napojenie na rozvod vody, keďže by si ju dokázal zbierať z prírody a filtrovať ju na úžitkovú a do budúcna aj na pitnú vodu,” opísal Popík. Podľa učiteľa bude sociálne zariadenie slúžiť na kompostovanie a teda využitie na mieste. “Ide nám o koncept domu, ktorý jednoducho môžeme zobrať, položiť hocikde a bude tam môcť fungovať. Ak sa nám spolu so študentmi podarí vytvoriť niečo zaujímavé za cenu, ktorá by zodpovedala trhu, tak prečo to ako škola neponúknuť na verejnosť, keď vieme to robiť, máme kvalifikovanú a lacnejšiu pracovnú silu,” odôvodnil Popík.

Učiteľ priznal, že úspech na svetovej úrovni nakopol študentov aj vedenie školy. “Do konca roka chceme dotiahnuť projekt do stavu, aby sme podľa neho mohli vytvoriť reálny prototyp domu, vďaka čomu by sa nám neskôr podarilo vychytať rôzne muchy a odskúšať si ho,” povedal Popík. Umiestniť a stavať by ho chceli priamo na školskom dvore. “Potom ho budeme celý rok testovať a vylepšovať až budeme mať dokonalý produkt. Potom by sme už mohli prvý modul, alebo viacero modulov, postaviť niekde na reálnom a konkrétnom pozemku,” zakončil Popík.