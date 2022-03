Len 3-ročná Katka si vytrpela viac, než dosť: Dievčatko prvýkrát operovali ešte v mamkinom brušku

Je to hrdinka. Maličká Katka Hudáková nemá ešte ani tri roky a už si vytrpela viac, ako hociktorý dospelý. Rozkošná Bardejovčanka, ktorá trpí rázštepom chrbtice a ďalšími diagnózami, absolvovala prvú operáciu dokonca ešte keď bola v mamičkinom brušku, v ďalekom Sao Paule. Nasledujúcu operáciu podstúpila vo Viedni a teraz sa chystá na ďalšiu v rovnakom meste. Milujúci rodičia sa snažia získať peniaze na jej úhradu.

Katka bola vytúženou prvou dcérenkou rodiny Hudákovcov. Mamička Katarína (37) sa o zdravotných ťažkostiach svojej dcérky, ktorú vtedy ešte nosila pod srdcom, dozvedela pred Vianocami 2018. “Gynekológ mi oznámil, že naše testy boli pozitívne na diagnózu spina bifida, teda rázštep chrbtice. Bol to pre nás obrovský šok,” spomína Katarína, ktorú síce ukľudňovali, že sa to nemusí potvrdiť, ale to bolo málo platné.

Mala dve možnosti, ísť na operáciu do Švajčiarska, alebo Brazílie. “Vo Švajčiarsku však operujú klasickým spôsobom, kým v Sao Paulo laparoskopicky. Preto sme sa rozhodli pre Brazíliu. Tam vo februári 2019 dcérke spevnili chrbátik špeciálnou hmotou, aby sa rázštep nezväčšoval. Bolo to dôležité aj preto, lebo orgány v chrbtici sú prepojené na mozog, ktorý trpel. Ak by sme operáciu nepodstúpili, mohlo sa to prejaviť na mentálnom zdraví mojej dcérky,” doplnil otec Milan(38).

Našťastie, Katka je mentálne v úplnom poriadku. Naopak, je veľmi všímavá a zhovorčivá, veselo komunikuje a jej grimasy sú neodolateľné. A to napriek tomu, že sa narodila iba s jednou obličkou, čo je ďalším zdravotným hendikepom. Má postihnuté aj bedierka a jedna nožička sa jej vytáča dovnútra, takže nedokáže chodiť po vlastných. To priamo súvisí s rázštepom chrbtice. “Katka už operáciu jedného bedierka absolvovala v apríli 2021. A to vo Viedni, kde je špecializované pracovisko. Teraz sa chystáme na ďalšiu, ktorá bola odložená. Podľa lekárov by operácia oboch naraz, mohla byť pre Katku veľmi náročná. Existovalo riziko, že prinesie viac problémov, ako úžitku. Veríme, že to našej dcérenke pomôže a jedného dňa sa postaví na vlastné nohy. A keby aj nie, vždy to bude naša dcérka a budeme ju vždy milovať,” zhodli sa Hudákovci, ktorí sa zároveň oduševnene starajú aj o mladšiu dcérku Veroniku, ktorú našťastie zdravotné problémy obišli.

Majú sa však čo obracať, lebo operáciu v Brazílii síce uhradila zdravotná poisťovňa, ale náklady s cestou a ubytovaním si hradili sami, čo ich vyšlo na 10-tisíc eur. Podobne je to s operáciami vo Viedni. Prvá stála 15-tisíc eur a za druhú musia zaplatiť rovnakú sumu. “Poisťovňa nám pritom uhradí len čosi vyše tisícky. Snažíme sa preto organizovať charitatívne dražby a založili sme aj občianske združenie Úsmev je dar, aby nám ľudia mohli prispievať dvoma percentami,” uzavreli starostliví rodičia.