Ukrajinka Svetlana objavila talent z detstva, priniesol jej veľký úspech: Obraz namaľovala aj prezidentke!

Jej diela zdobia Slovenské reštaurácie, domácnosti či reprezentatívne miestnosti úradov. Ukrajinka Svetlana (44) len nedávno znovu objavila svoj maliarsky dar z detstva. Keď pred piatimi rokmi namaľovala svoj prvý obraz olejovými farbami, záujemcovia ho z aukčnej siene okamžite odkúpili. Teraz prichádza tvoriť na Slovensko, ktoré si za posledné roky zamilovala. Obrazy, do ktorých vkladá radosť a šťastie, si slovenský zberatelia vážia a kupujú za tisíce eur.

Ukrajinská rodáčka s československými, ukrajinskými i ruskými koreňmi sa narodila v ľvovskej oblasti v meste Velyki Mosty. Ako spomína, jej maliarsky talent sa prejavil už v detstve. Po tom, ako vyštudovala históriu a neskôr aj právo, pracovala dlhé roky na ukrajinskej colnici v Užhorode. Veľký zvrat v jej živote nastal v roku 2017, kedy sa prišla pozrieť na aukciu obrazov. “Chcela som vidieť, čo tam ponúkajú, diela sa mi veľmi páčili. Povedala som si, že keď som bola malá, tiež som maľovala podobné pekné obrazy,” spomína Svetlana.

Na to ju vedúci aukčnej siene vyzval, že keď sa odhodlá, môže jeden obraz skúsiť namaľovať a ponúknuť to do ich aukcie. “Tak som v roku 2017 namaľovala svoj prvý obraz mesta Užhorod. Keď som ho odhalila expertom z Kyjeva, ktorý ho prišli zhodnotiť, povedali, že som premárnila desiatky rokov, keď som nemaľovala, lebo mám na to dar,” spomína Svetlana. Jej úplne prvý obraz tak predala za 840 eur. Úspech a pochvala od odborníkov bola pre Svetlanu veľkou motiváciou. Chcela sa ďalej rozvíjať a preto sa rozhodla vyštudovať ďalšiu, tentoraz umeleckú Zakarpatskú akadémiu maliarstva.

Začala sa aktívne zúčastňovať mnohých výstav zakarpatských výtvarníkov, jej diela sa objavili aj na prezentačných výstavách v rodnej Ukrajine i v zahraničí. V roku 2019 bola jej práca „Nová radosť sa stala“ predstavená aj na celokrajinskej vianočnej výstave.

Svoj maliarsky ateliér má v rodnom Užhorode, ale aj v Sobranciach na Slovensku. “Od roku 2021 tu mám neobmedzený trvalý pobyt a maľujem tu moje obrazy. Na Slovensku je mi veľmi dobre a som vďačná, že tu môžem tvoriť. Silno tu cítim, že kultúra je tu na veľmi vysokej úrovni,” opísala Svetlana. Dodala, že tu nachádza inšpiráciu aj potrebný pokoj. “Mám tu veľa super priateľov a kamarátov, páči sa mi tunajšia atmosféra,” doplnila Svetlana.

V ateliéri má mnoho dokončených obrazov, ktoré čakajú na svojho majiteľa. Najviac pozornosti v miestnosti púta obraz, ktorý Svetlana namaľovala pre slovenskú prezidentku. “Namaľovala som ho krátko po tom, ako prišla do úradu. Sú tam znázornené všetky vaše patriotické farby. Vidím, že sa snaží pomáhať ľuďom a je na strane Ukrajiny, vnímam jej oddanosť a presne tak je obraz pomenovaný. Hneď, keď budem mať možnosť a príde na východ Slovenska, chcem jej ho odovzdať,” dodala maliarka z Ukrajiny.

Svetlana v maľovaní dnes vidí svoju budúcnosť. “Veľa kamarátov mi hovorí, že z mojich obrazov ide teplo a radosť. To je pre ľudí, ktorí kupujú obrazy, veľmi dôležitá vec, čo obraz vyžaruje. Dielo má takú energiu, akú doňho vloží maliar, keď ho maľuje. Ja sa starám, aby moje obrazy v sebe mali šťastie a radosť, toho nešťastia a smútku máme dnes viac než dosť,” povedala Svetlana. Obrazy Svetlany sa dostali už aj do kancelárií primátorov či slovenských reštaurácií. Umením chce pomôcť aj svojim krajanom v ťažkej situácii. “Plánujem urobiť na Slovensku aukciu a výťažok z predaja obrazov venovať na pomoc Ukrajincom,” zakončila Svetlana.