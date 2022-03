Mestské časti v Bratislave čakajú náročné prípravy: Parkovanie na chodníkoch bude pokračovať!

Nekonečná parkovacia sága smeruje k svojmu koncu! Poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky vo štvrtok definitívne schválili novelu zákona, ktorá umožní parkovať autám na chodníku do konca septembra 2023. Občania a samosprávy dúfajú, že je to naozaj posledná zmena, ktorá bude platiť dlhšie ako jeden mesiac. Najmä samosprávy v Bratislavy budú musieť nájsť spôsob, ako miesta na chodníkoch do konca prechodného obdobia nahradiť.

To, čo platilo ráno, už neplatilo večer. Zhruba tak sa dá opísať diskusia a prijímanie zákonov ohľadne zákazu parkovania na chodníkoch. Poslanci najskôr na konci minulého roka omylom schválili zákon, ktorý zakazoval parkovať na chodníku od 1. marca 2022. Keď sa ozvali samosprávy, že tak rýchlo nie sú schopné všetko pripraviť, poslanci sľúbili, že zavedú prechodné obdobie do roku 2024. Zmenu však nestihli schváliť včas, a preto je zákaz parkovania na chodníkoch od prvého marca tohto roka realitou. Nie však na dlho. Rozhodli, dokedy môžu autá parkovať na chodníkoch: Upravila sa aj ich najvyššia hmotnosť Poslanci napokon vo štvrtok schválili zmenu, ktorá zákaz „odloží.“ Nie však do roku 2024, ale iba do konca septembra 2023. Podľa predkladateľa návrhu Petra Cmoreja (SaS) s pôvodnou dĺžkou lehoty nesúhlasilo najmä hlavné mesto, ktoré ju považovalo za príliš dlhú. Cmorej zároveň vyzval obce, aby mysleli na to, že toto predĺženie povolenia parkovania na chodníkoch je "skoro určite" posledné. "Ja si po tých rokovaniach neviem predstaviť, že za rok a pol by niekto ešte predlžoval možnosť parkovať na chodníkoch, keďže majú naozaj rok a pol na to, aby si osadili dopravné značenie na chodníkoch, kde chcú povoliť parkovanie, alebo vyznačili nové parkovacie miesta tam, kde to je možné," dodal poslanec. Vodička nezatiahla ručnú brzdu a odišla domov: To, čo nasledovalo, zachytila bezpečnostná kamera Autá len tak nezmiznú Nový Čas sa bol počas marca pozrieť, či sa zákaz dodržiava. Autá však takmer všade parkovali na chodníkoch tak, ako predtým, a to bez akýchkoľvek následkov. Z toho, pochopiteľne, neboli nadšení najmä chodci, pre ktorých sú autá na chodníkoch prekážkou. Hovorkyňa mestskej polície v Bratislave Barbora Krajčovičová prezradila, že občania doteraz nahlásili 1626 vozidiel, ktoré parkovali na chodníkoch. „V Ružinove a v Petržalke nám dokonca jeden oznamovateľ nahlásil rovno 100 áut. Snažíme sa byť k týmto priestupkom ústretovejší, väčšinu riešime napomenutím,“ vraví Krajčovičová. Nový zákon, ktorý parkovania na chodníkoch opätovne povolí, nadobudne účinnosť pravdepodobne v priebehu apríla. Ak teda niekto dostal za parkovanie na chodníku pokutu, ktorú nezaplatil na mieste nadobudnutím zákona trestnosť priestupku zanikne, čiže pokutu už nebude musieť zaplatiť. Mesto Košice zrušilo stovky vyhradených parkovacích miest: Viacerí vodiči ich zneužívali Ako samosprávy využijú čas? Máme pripravené alternatívy Petržalka Od začiatku roka sa snažíme zazónovať jednotlivé lokality, kde by sme presne určili, kde sa bude dať parkovať vyznačením parkovacích boxov. V niektorých lokalitách sa nevyhneme legalizácii parkovania na chodníkoch, nie je to však preferencia mestskej časti. Pre nerezidentov máme pripravenú alternatívu, ktorej idey predstavíme v najbližších týždňoch. Riešime celomestskú parkovaciu politiku Dúbravka Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa bude pripravovať v zmysle termínu a zákona. Zároveň rieši v súčinnosti s hlavným mestom projekt parkovacej politiky Potrebujeme parkovacie domy Vrakuňa Aktuálne sa snažíme „zvýšiť“ počet parkovacích miest zmenou organizácie dopravy. Tak ako v iných častiach Bratislavy, aj vo Vrakuni je absolútny nedostatok voľných parkovacích miest, jediným možným systémovým zvýšením kapacít parkovacích miest je výstavba parkovacích domov. Zjednosmerníme ulice Vajnory Realizujeme pasport nevyznačených parkovacích státí, o ktoré v dôsledku novely v našej mestskej časti prídeme. V plných prípravách sú variantné riešenia parkovania v najexponovanejších lokalitách, a to či už vyznačením parkovacích miest tam, kde to technické normy umožnia, ako aj zjednosmernením ulíc s následným vytvorením nových parkovacích miest.