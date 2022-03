Priznanie dcéry prezidentky Čaputovej v relácii RTVS: Strach o mamu!

Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej Emma dostala pozvanie do relácie RTVS Silná zostava, kde sa vo štvrtok diskutovalo na tému vojny na Ukrajine.

V relácii RTVS Silná zostava vo štvrtok o 22:00 mali možnosť diváci vidieť diskusiu na tému vojny na Ukrajine. Zúčastnili sa psychologička Hana Ševčíková, publicista Martin M. Šimečka a študentka Emma Čaputová. Dcéru prezidentky do relácie prizvali, aby prezentovala názor mladej generácie.

V relácii však otvorili aj tému, ako vníma Emma vojnu na Ukrajine nielen z pohľadu mladých ľudí, ale aj z pohľadu dcéry hlavy štátu. Emma prezradila, že ju sprevádza strach, no stále verí, že Slovensku, ako súčasti ochranných celkov, ako je NATO a Európska únia, nič nehrozí.

Keď prišla otázka ohľadom toho, ako by sa vyrovnala s tým, keby sa konflikt presunul na Slovensko a prezidentka by bola v rovnakej situácii, ako prezident Ukrajiny Zelenskyj, Emma sa vyjadrila jasne. "No z tohto, úprimne prežívam strach a neviem si to predstaviť, pretože viem, že kebyže je takáto situácia na Slovensku, tak mamina by tu zostala. A to pre mňa ako dcéru, je veľmi ťažko predstaviteľné, lebo by som najradšej ju zobrala niekam do bezpečia," povedala Emma.

Emma však v relácii pôsobila veľmi vyrovnane a vyspelo. Potvrdila, že v okolí jej kamarátov situáciu na Ukrajine preberajú a všetci zdieľajú podobné názory. Čo sa týka domova, téma vojny je na stole často, no snažia sa nepreťažovať už aj tak drsnú atmosféru. "Rozprávame sa o tom v rámci nejakých limitov, aby sme nepreťažili aj tú domácnosť, aj maminu, ale hlavne ja som chcela vedieť, a chcela som, aby bola ku mne úprimná, že čo to pre nás znamená. Ona ma oboznámila aktuálne s takými známymi hrozbami, čiže viem, teoreticky, čomu možno budeme čeliť," priznala Emma.