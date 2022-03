Nové okolnosti v prípade plameňov v nemocnici! Mohol skomplikovať požiar provizórny sklad?

Bola zanedbaná bezpečnosť na pracovisku? Počas včerajšieho požiaru v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda vyhasol život pacientky. Podľa informácií Nového Času išlo o staršiu pani Oľgu.

Požiar bol v čase príchodu hasičov v izbe, kde ležala, a šíril sa nielen do vnútorných priestorov chodby, ale aj cez okná do vedľajšej izby, ktorá slúžila ako sklad. Podľa fotografie z miesta požiaru tam bol zdravotnícky materiál, ktorý mohol veci skomplikovať. Ak to tak naozaj bolo, podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika treba uvažovať o zodpovednosti konkrétnej osoby. Podľa nemocnice boli všetky zásady bezpečnosti dodržané.

Dalo sa smrti pacientky zabrániť? Vo štvrtok sme informovali o požiari v petržalskej nemocnici na traumatologickom oddelení, pri ktorom prišla o život pani Oľga. Ďalší dvaja zdravotníci museli byť ošetrení, keďže sa nadýchali výparov z ohňa, keď sa pacientke pokúšali pomôcť.

Okolnosti vzniku požiaru hasiči a vyšetrovatelia stále preverujú, v hre majú byť dve verzie príčin. Podľa našich informácií mohlo ísť aj o výbuch kyslíka a, ako ukazuje fotografia, ktorú má Nový Čas k dispozícii, vedľajšia izba bola využívaná ako sklad zdravotníckeho materiálu. Tragická správa z Antolskej: Po ničivom požiari nemocnica hlási mŕtveho pacienta

Oficiálne však o sklad nešlo. „Bola to iba ďalšia miestnosť, ktorá sa dočasne používala ako sklad,“ vysvetlila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petra Lániková. Vedenie nemocnice podľa nej neeviduje ani žiadne oficiálne sťažnosti či opakované upozornenia na zlý technický stav prípojok kyslíka. „Rozvody kyslíka boli a sú plne funkčné a majú platné všetky bezpečnostné a revízne certifikáty,“ tvrdí Lániková.

Technická chyba alebo nezodpovednosť?

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vysvetľuje, že v každej budove musí byť jasne určené, ktorá izba má na čo slúžiť. „Pri pracoviskách v nemocnici, ktoré sú považované za miesta s vyšším bezpečnostným rizikom, je nutné dodržiavať základné povinnosti ochrany zdravia pri práci. V blízkosti traumatologického oddelenia by sa nemalo nachádzať nič, čo by bolo v rozpore so všeobecnými pravidlami,“ vraví Bránik.

„Pokiaľ bol v nemocnici sklad, ktorý bol v nevyhovujúcej miestnosti, treba uvažovať o zodpovednosti človeka, ktorý má tieto veci na starosti. A to bez ohľadu na to, či to má nejaký súvis s požiarom,“ vraví Bránik s tým, že treba mať na pamäti, že požiar mohla spôsobiť aj obyčajná technická chyba.

Hovorkyňa nemocnice tvrdí, že všetko bolo v súlade s bezpečnosťou na pracovisku a nenachádzali sa tam ani veci, ktoré by mohli k požiaru dopomôcť. „Do ďalších priestorov sa oheň nerozšíril, avšak vedľajšia izba bola poškodená pri hasení požiaru. Všetok zdravotnícky materiál, ktorý sa v tejto miestnosti nachádzal, je ohňom nepoškodený, resp. mohol byť poškodený vodou. Žiadna z týchto zdravotníckych pomôcok nemala vplyv na včerajšie udalosti,“ dodala.