Hrôza na východe Slovenska: Sused im vošiel na pozemok a chladnokrvne zastrelil psíka Huga!

Susedia na východe Slovenska riešia zbytočnú tragédiu. Psík Hugo, 10-ročný kríženec, sa stal terčom streľby, ktorú nemal šancu prežiť.

Trúchliaca rodina z obce Vŕbnica (okr. Michalovce), ktorá psíka brala ako člena rodiny, si tragický a ohavný čin nedokáže vysvetliť. Smútok rodiny je o to väčší, že Hugo im vykrvácal na ich pozemku, kde sa nachádzajú stopy a kaluže krvi. Podľa ich slov bolo ich zviera bezproblémové a pohybovalo sa len na ich dvore. Prípad rieši už aj polícia.

K tragickej udalosti došlo v obci Vŕbnica v noci z pondelka na utorok 8. marca. Ako opisuje majiteľ psíka Štefan (59) spolu s jeho sestrou Annou (59), pes Hugo strážil ich rodičovský dom, kde už nikto nebýval. “Chodili sme tu ale každý jeden deň, aby sme Hugovi dali jedlo, nosil som mu aj teplé polievky,” opísal pán Štefan. Ako posledná bola s Hugom pani Anna, ktorá ho bola pozrieť v pondelok po 15. hodine. “Vieme ešte, že sused ho večer o 19. hodine nakŕmil, hodil mu nejaké jedlo cez plot. Keď som prišiel v utorok ráno do domu, Huga som už nevidel. Vždy ma vítal, čakal ma na bráničke a tešil sa, čo dobré mu donesiem,” povedal Štefan.

Psíka na dvore nenašiel, no všade boli stopy krvi. Hneď tušil, že sa stalo niečo zlé, psíka sa rozhodol hľadať a prečesal okolité polia, no bezvýsledne. “Keď som sa vrátil, môj sused mi povedal, že psa videl v jeho skleníku. Keď sme tam prišli, pes tam už nebol. Zavolali sme políciu, a tá ho našla vo dvore suseda, ktorý býval o ďalší dom vedľa, niekto ho tam musel odtiahnuť” povedal Štefan s tým, že strelec chcel takto zrejme niečo nafingovať. “Náš Hugo bol zastrelený na našom pozemku, lebo len tu sa nachádza krv, po celom dvore. Po streľbe tu musel chudák behať v panike a zomrieť na vykrvácanie,” opísal Štefan s ľútosťou v hlase.

Podľa tvrdení rodiny sa k streľbe priznal mladý, 23-ročný sused, u ktorého polícia psíka našla. “Absolútne nechápeme, čo sa stalo, jeho dedo a môj otec spolu vychádzali roky ako skvelí kamaráti. Náš pes ku nim nikdy nechodil, jedla, aj vareného, tu mal vždy viac, než potreboval. Ak aj mali nejaký problém s Hugom, veď nám to mohli povedať a nie zastreliť ho u nás na dvore, bez akéhokoľvek dôvodu. Bol to člen našej rodiny a spomienka na našich rodičov,” opísala Anna so slzami v očiach. Dodala, že ich pes si dvor síce strážil, ale nikdy nikomu neublížil.

Polícia prípad vyšetruje

“Daným prípadom sa polícia zaoberá. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, a vec usmrtenia zvieraťa prešetruje Obvodné oddelenie PZ Trhovište zatiaľ ako podozrenie z priestupku proti poriadku v správe. Bližšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Po vykonaní potrebných úkonov bude rozhodnuté o ďalšom postupe,” uviedla Jana Mésarová, košická krajská policajná hovorkyňa.