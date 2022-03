Od požiaru Krásnej Hôrky uplynulo 10 rokov, obyvatelia Podhradia: Naše srdce tu prestalo biť!

Smutné výročie! Dlhých desať rokov už trvá obnova Krásnej Hôrky, ktorá bude pre verejnosť prístupná najskôr o 1,5 roka. Vtedy chcú sprístupniť aspoň čiastočne opravený hrad, ktorý zachvátil mohutný požiar. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis tento termín považuje za reálny.

Katastrofa v okolí Rožňavy vypukla 10. marca 2012. „Vtedy boli aj parlamentné voľby, ja som šéfoval historickému múzeu a prežívali sme to ako veľkú tragédiu. Popri projekte Spišského hradu sme sa vehementne pustili aj do opráv Krásnej Hôrky. Vytvorili sme aj nové pracovisko a koncom roku 2017 sa začala nová etapa projektovania. Prebieha verejné obstarávanie na hlavného dodávateľa v podhradí a dolnom a strednom hrade," povedal riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Ten sa ponosuje aj na prístup garnitúr z čias minulých. „V období socializmu, žiaľ, prebiehali aj nešťastné rekonštrukcie pamiatok vrátane tohto hradu. Preto sa teraz pri rekonštrukcii využívajú pôvodné techniky a verím, že ďalších 50 rokov nebude potrebné nič opravovať. Očakávame tu ročne až 100-tisíc návštevníkov a príjmy až do 2 miliónov eur. Podobne pri obnove postupujeme aj na Bojnickom zámku. Verím, že práce na Krásnej Hôrke pôjdu už rýchlym tempom. Vymysleli sme to tak, aby sme na jeseň 2023 sprístupnili všetko okrem horného hradu a druhý,konečný, termín opravy celej pamiatky je o rok neskôr. Zabezpečili sme aj systém novej požiarnej ochrany a napriek mnohým komplikáciám a 3-4 roky trvajúcej projektovej dokumentácii i zmenám cenníkov by všetko malo vyjsť podľa predpokladov," naznačil Panis.

V súvislosti s nákladmi sa najprv spomínalo 7 miliónov eur, no dnes je to už 35 a aj to nemusí stačiť. "Riziká sú, ide o obrovskú investíciu zo štátneho rozpočtu, ale je to národná kultúrna pamiatka. Aj tento hrad si však bude musieť na seba v istej miere zarobiť," dodal generálny riaditeľ.

Chronológia

2012 - 10. marca - na hrade Krásna Hôrka vypukol rozsiahly požiar

- 20. marca - predbežné škody odhadli na zhruba 8 miliónov eur

2013 - 12. júna - podľa generálneho riaditeľa hrad sprístupnia o rok

2014 - 25. februára - obnova hradu Krásna Hôrka vstúpila do ďalšej fázy komplexnej rekonštrukcie

2015 - 10. marca – otvorenie hradu sa posúva na rok 2018

- 13. septembra – v hradnej kaplnke nahradili tri nové posvätené zvony

2016 - 10. marca – práce zhltli viac ako 4,5 mil. €

- 17. marca - projekt komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky hradu

2017 - 3. októbra - revitalizáciu začínajú realizovať podľa novej architektonickej štúdie

2019 - 3. júla - celkové náklady si vyžiadajú takmer 35 mil. eur

2020 - 6. apríla - prípravné práce obnovy (odstraňovania násypov a sanácie havarijného stavu klenby stredného hradu)

- 7. mája - koncom roka 2022 naplánovali dokončenie rekonštrukcie dolného a stredného hradu

2021 - 7. decembra - na hrade demontovali vežový žeriav

Desiate výročie katastrofálneho požiaru hradu Krásna Hôrka si pripomenuli aj obyvatelia obcí z okolia. Vo štvrtok krátko pred zotmením sa stretli na nádvorí pri hradnej bráne. Rozmiestnili sa pod hradným kopcom a hneď po zotmení zapli baterky a svetlá na mobiloch. Vytvorili tak z diaľky viditeľný symbol. Ako povedala spoluorganizátorka tejto iniciatívy Stanislava Zánová, po požiari pred desiatimi rokmi sa v podhradí ako keby zastavil život: “To je naše srdce, ktoré pred desiatimi rokmi prestalo biť. Cestovný ruch sa u nás zastavil. V obci Krásnohorské Podhradie sa zastavilo všetko.”

Obyvatelia dovtedy profitovali z turizmu. Poskytovali ubytovanie a stravu, vyrábali a predávali suveníry. Po požiari sa ich životy celkom zmenili. Rekonštrukciu prvej časti hradu by mali dokončiť na jeseň 2023, zvyšok prác by mal byť podľa aktuálnych plánov hotový v roku 2024. Ľudia spod hradu si podľa miestneho obyvateľa Petra Prekopa želajú, aby už tieto termíny kompetentní neodďaľovali. “Dúfam, že keď dôjde k znovuotvoreniu, dokážeme lepšie využiť turistickú popularitu tejto pamiatky. Hovorí sa, že Krásna Hôrka je jedinečná nielen v okolitých krajinách, ale v celej Európe.”