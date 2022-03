Vyzerá to nádejnejšie, keď je tu ON! Kam zavítal prvý bocian na Slovensku?

Do obce Nižná Olšava v okrese Stropkov priletel na svoje hniezdo bocian biely. Podľa koordinátora sčítania bocianov na Slovensku Miroslava Fulína ide o prvého jedinca, ktorý priletel celkovo na Slovensko.

"Pravdepodobne zimuje niekde v Turecku, a tak to nemá ďaleko doletieť na hniezdo skôr ako ostatné, zimujúce v Afrike. Starosta hlásil prílet 14. marca v ranných hodinách, no obyvatelia obce ho registrovali už 13. marca podvečer. Bociany letia, keď sú vzdušné prúdy počas dňa, v noci neletia. Škoda, že nemá krúžok, vedeli by sme presne, či je to ten istý jedinec, ale pravdepodobne áno, keď tak pravidelne dolieta," povedal Fulín.

Ako ďalej uviedol, podľa informácií od nemeckých kolegov sú ostatné jedince na ceste na hniezdiská.

"Podľa mňa je to prvý prílet bociana na Slovensko. V dňoch 27. a 28. februára nám hlásili bociana zo Spišskej Belej, ale to bol bocian, ktorý prelietal naším územím niekde ďalej na západ a na sever. Zastavil sa, prenocoval na hniezde a pokračoval druhý deň ďalej v celej púti. Nemám informáciu od žiadneho spravodajcu, žeby ich už niekde inde videli," priblížil Fulín.

Ako ďalej uviedol, jeho kolegovia z Nemecka a z Poľska, ktorí majú bociany označené vysielačkami, tvrdia, že sa zastavili teraz v Turecku, lebo je chladné počasie. "Nastala prechodná zima, postávajú a čakajú na zlepšenie počasia," dodal Fulín s tým, že na Slovensko každoročne priletí 2752 bocianov.