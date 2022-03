Ukrajincom, ktorí utekajú pred vojnou, pomáhajú najmä dobrovoľníci: Takto vyzerá ich denná práca na hraniciach

Ostalo to na dobrých ľuďoch. Dobrovoľníci robia väčšinu práce, ktorá je potrebná na hraniciach, aj mimo nich.

Bez nich by to nešlo. Mnohým organizáciám a dobrovoľníkom chýbala od začiatku vojny na Ukrajine pomoc od štátu. Výraznejšia koordinácia prišla až keď dobrovoľníkom začali dochádzať sily. Práca na hraniciach si vyžaduje angažovanosť 24 hodín denne. A len vďaka dobrovoľníkom sa vojnoví utečenci môžu dostať do bezpečia.

Organizácia Človek v ohrození zverejnila, čo vlastne taká práca dobrovoľníka na hraniciach obnáša. "Naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci sú často prvým kontaktom pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Vítajú ich slovne ukrajinskými pozdravmi, ale aj teplým čajom či dekami. Ženám, deťom a starším ľuďom pomáhajú prenášať batožiny a vysvetľujú, čo sa bude diať ďalej. Snažia sa tak vniesť aspoň kúsok pokoja do atmosféry chaosu a smútku," uviedla organizácia Človek v ohrození na svojom facebooku.

"Je medzi nimi kopec každodenných hrdiniek a hrdinov, ktorí neváhajú v noci mrznúť desať hodín vonku, len aby mohla jedna rodina spať nerušene a v bezpečí v stane. Počúvajú bolestivé príbehy v prvej línii, ľudí sa snažia nielen utešiť, ale aj nájsť riešenia na ich problémy," Človek v ohrození opísal odhodlanie dobrovoľníkov.

Ich práca však pokračuje aj mimo priestoru hraníc: "Mimo hraníc nám dobrovoľníčky a dobrovoľníci pomáhajú s chodom kancelárie a skladu. Prekladajú propán-butánové fľaše, šoférujú dodávky, dvíhajú našu infolinku, obvolávajú ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a systematizujú dokumenty, na ktoré pracovníkom a pracovníčkam v teréne nezostáva čas."

Ako uviedla organizácia, denne im na hraniciach pomáha 30 až 40 dobrovoľníkov, ktorí si kvôli pomoci utečencom neváhali brať dovolenku, cestovať naprieč Slovenskom a oželieť vlastné pohodlie. "V našej dobrovoľníckej databáze sú v súčasnosti nahlásené tisíce ľudí, ktorých oslovujeme na spoluprácu postupne podľa potreby. Preto zatiaľ nové žiadosti nepríjmame, v dohľadnej dobe však budeme zháňať ľudí so skúsenosťami v oblasti sociálnej práce. Ak sme sa vám zatiaľ neozvali, prosím, buďte trpezliví, vaša pomoc bude potrebná dlhodobo. Ďakujeme za pochopenie," uviedla organizácia Človek v ohrození.