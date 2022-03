Českí hasiči takisto pomáhajú na hraniciach s Ukrajinou: V čom sa pomoc líši od misie v Afganistane?

Ich pomoc je nezastupiteľná! Dvaja styční dôstojníci Hasičského záchranného zboru Českej republiky sú už vyše týždňa v okolí slovensko-ukrajinskej hranice. Výsledkom ich koordinácie je zabezpečenie humanitárnej pomoci pre utečencov. Zároveň sa im podarila repatriácia ľudí z vojnou zmietanej krajiny do Čiech. Medzi nimi priamo z Ukrajiny aj prevoz vyše 400 volynských Čechov!

Operačný stan si rozložili v okresnom meste Sobrance. "Sme len dvaja, ale snažíme sa odovzdávať aktuálne informácie do Čiech, rýchlo reagovať a zabezpečovať nevyhnutné transporty. Možné to je na základe dohody oboch ministerstiev vnútra. Sme susedmi a máme podobnú organizačnú štruktúru, čo využívame najmä v spomínanej humanitárnej pomoci," povedal český dôstojník Roman Hlinovský (54), ktorý bol, mimochodom, v tomto našom pohraničnom regióne ešte ako malý chlapec za bývalého Česko-Slovenska.

Sobrance si Česi zvolili aj kvôli tomu, že tu pôsobí naše pracovisko krízového štábu. "Chodíme do terénu na hranice a spolupracujeme s našimi rôznymi humanitárnymi organizáciami, aby vyriešili všetky požiadavky na presun utečencov a pomoci. Prevoz vyše 400 volynských Čechov bol podobne ako samotná humanitárna pomoc náročný na logistiku. Okrem štátnej pomoci tu pôsobí veľa nevládnych a charitatívnych organizácii a dobrovoľníkov. Pôsobia aj v Ubli, pričom kamióny a dodávky s materiálom z Čiech prúdia aj do Vyšného Nemeckého a vlaky do Čiernej nad Tisou," spomenul druhý kolega Petr Vodička (59), ktorý bol aj na zahraničných misiách v Nepále a Pakistane.

"Dohliadame na všetku pomoc, aby v tom bol systém a materiál sa nekopil, ale práve naopak, bol rozložený rovnomerne pre utečencov. Štátna pomoc je pružná, a to je dobré," pripomenul Vodička. Jeho parťák Hlinovský zažil misiu počas vojny v Afganistane a vyslovil tento postreh: "Bolo to kruté a aj iná kultúra národa, ale Ukrajinci sú Slovania a nám blízki. V Čechách žije zhruba 200-tisícová komunita Ukrajincov, čo nie je zanedbateľný počet. Keď vidíte teraz utekať matku s igelitkou a malým dieťaťom, ktoré zoviera v rukách len plyšovú hračku, je to strašné! Hoci sme zvyknutí zachraňovať životy ľudí a snažíme sa o to aj teraz, čo je veľa, to je naozaj veľa!"

Volynskí Česi

Sú to etnickí Česi a ich potomkovia, ktorí sa usadili od druhej polovice 19. storočia vo Volyni. V rokoch 1868-80 odišlo z Rakúsko-Uhorska do cárskeho Ruska takmer 16-tisíc Čechov. Cárska vláda lákala nových prisťahovalcov na výhody, ktorými boli právo na kúpu lacnej pôdy a zakladanie výrobných podnikov, právo na národné školstvo, na vlastnú samosprávu a náboženskú slobodu. Okrem poľnohospodárstva pôsobili v priemysle, obchode a remeslách. Českým kapitálom boli založené strojárne, pivovary, mlyny, cementárne. V obciach sa zakladali školy, kostoly, knižnice, rozkvital kultúrny a spolkový život. Českí prisťahovalci podstatnou mierou prispeli k zvýšeniu hospodárskej a kultúrnej úrovne v tomto území.