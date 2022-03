Afganec Tasal sa po dramatickom úteku z dobytého Kábulu usadil vo Zvolene: Pred Talibanom ho zachránila Slovenka

V súčasnosti celý svet s napätím sleduje inváziu ruských vojsk na Ukrajine, kde zomierajú nevinní civilisti.

Za svoju slobodu a nezávislosť však nebojujú len naši východní susedia, ale krutosť vojny a zabíjania zažívali a zažívajú aj obyvatelia iných krajín.Pilot vrtuľníka, ktorý narukoval do afganskej armády, vlani iba o vlások unikol vražednému besneniu Talibanu a nový domov i manželku našiel po úteku z rodného Afganistanu vo Zvolene. Na Slovensku chce doštudovať za pilota, avšak nemá na to potrebné finančné prostriedky.

„Je mi veľmi ľúto, čo sa teraz deje na Ukrajine. Je to hrôza a trpia tam nevinní ľudia. Viem, čo prežívajú,“ začína svoje rozprávanie Tasal, ktorý pochádza zo 7 súrodencov. Mladý muž narukoval do armády kvôli tomu, že chcel bojovať za väčšiu slobodu, ale aj za to, aby mohli afganské ženy študovať či pracovať.

„Najskôr som pracoval v nemocnici, lebo moja mama chcela mať zo mňa lekára. Potom som sa dozvedel, že hľadajú mužov do armády. Najskôr som absolvoval ročný výcvik. Potom som išiel k letectvu, kde som začínal ako mechanik,“ vysvetľuje Tasal, ktorý začal študovať na Technickej univerzite v Košiciach odbor pilot. Bolo to prostredníctvom amerického štipendijného programu a vybrali tam 50 Afgancov z 2 500 záujemcov.

Po polročnom pobyte na východe Slovenska, kde absolvoval teoretickú prax o vrtuľníkoch a lietadlách, sa vrátil do rodnej vlasti, štúdium absolvoval ako najlepší študent. V Afganistane sa začínal učiť lietať, to bola praktická časť jeho štúdia. Vtedy však nastal veľký obrat v jeho i v živote jeho krajanov. Vlani v lete totiž americké vojská po 20 rokoch vojenskej intervencie odišli z Afganistanu.

„Moc v krajine prevzal postupne Taliban, ktorý sa rozhodol pozabíjať všetkých pilotov a ľudí v armáde, ktorí bojovali proti nim. V ten deň sme boli na základni na letisku, mali sme večeru. Vtedy tam vtrhli zo všetkých strán Talibanci. Začali do nás strieľať. Ľudia okolo mňa padali mŕtvi. Všade bol krik a zmätok. Chceli nás všetkých zabiť, hlavne nás pilotov. Začal som utekať, preliezol som asi cez trojmetrovú stenu a ušiel z letiska. Odhodil som uniformu, spálil doklady a tváril sa ako študent. Oni boli všade, prehľadávali aj autá, a keď objavili vojaka, na mieste ho zastrelili,“ hovorí o chvíľach hrôzy mladý muž, ktorého sa po tomto incidente snažila dostať z krajiny do bezpečia jeho vtedy priateľka, teraz už manželka Monika (28).

On po viacerých urgenciách priletel pred pol rokom vládnym špeciálom na Slovensko spolu s 8 krajanmi, ktorí majú u nás rodiny. Ak by zostal v domovine, zrejme by už v súčasnosti nebol medzi živými. Veľkým snom Tasala je doštudovať za pilota na univerzite v Košiciach. Trojročné štúdium však stojí zhruba 5-tisíc eur a manželia si to nemôžu dovoliť. „Manžel sa učí jazyk. Má problém si nájsť zamestnanie a v súčasnosti umýva autá. Pri našich nízkych mzdách si toľko peňazí našetriť nedokážeme, preto by sme privítali pomoc,“ dodáva s nádejou manželka Monika a dopĺňa, že chcú zostať žiť na Slovensku.

Hnutie Taliban

Taliban je radikálna nábožensko-politická skupina, ktorá reálne vládla na väčšine území Afganistanu v rokoch 1996 - 2001, hoci diplomaticky ju uznali iba tri krajiny. V auguste 2021 po odchode spojeneckých vojsk Taliban opäť ovládol krajinu. Ideovo je založený na kombinácii radikálneho islamu a paštúnskeho nacionalizmu. Väčšina jeho prominentných členov patrí k váženým učiteľom v islamských náboženských školách, ktorých paštúnski študenti, bývalí aj súčasní, tvorili jadro ich stúpencov a ozbrojených síl.

Ozbrojené zložky Talibanu boli posilnené mudžáhídmi z mnohých arabských krajín a od bohatých Arabov pochádzala aj štedrá finančná podpora, ktorá mnohonásobne prekonala vládne zdroje. Veľkú finančnú a vojenskú podporu Talibanu poskytoval vodca medzinárodnej teroristickej organizácie al-Káida Usáma bin Ládin, ktorý od roku 1996 sídlil priamo v Afganistane.