Slovenskí ochranári sa stretávajú s jedným problémom: Toto určite nerobte, ak uvidíte opusteného zajačika!

Ľudia by nemali ignorovať zvieratá v núdzi, dôležité je však aj vedieť, ktoré zvieratá našu pomoc reálne potrebujú.

Ak nájdeme v prírode opustené mláďa, s veľkou pravdepodobnosťou potrebuje našu pomoc. Neplatí to však pri všetkých druhoch. V polovici zimy ochranári prosili verejnosť, aby v prípade, že nájdu vonku potulovať sa ježkov, ich zobrali dovnútra a zabezpečili teplo. Ježkovia totiž v zime hibernujú a ak sa zobudili, je niečo zle, bez ľudskej pomoci by to v mrazoch neprežili.

Pri zajačej rodinke je však všetko inak. V týchto dňoch sa zajacom poľným rodia mláďatká. A aj keď môže človeku pripadať, že na prežitie ešte nemôžu mať vhodné podmienky, nie je to tak. "Priatelia, prichádzame k vám s naliehavou prosbou. Už pár týždňov sa rodia mláďatá zajacov poľných a my sledujeme na stránkach našich kolegov z iných staníc, že sa u nich čoraz častejšie objavujú. Prosíme vás preto, pokiaľ niekde v tráve, na poli, na lúke zbadáte krčiaceho sa malého zajačika, neberte ho so sebou," upozorňujú ochranári zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá.

Čo však v takomto prípade môže človek urobiť? "Odvolajte vášho psíka, vysvetlite to detičkám a potichu odíďte, prípadne upozornite okolo idúcich, nech sa tomuto miestu vyhnú. Zajko nie je opustený, ale je takto odložený svojou mamou. Ona ho chodí pravidelne kŕmiť aj keď vy ju nikde na okolí nevidíte. Takto to v prírode funguje. Dnes sme podobný prípad riešili a je veľmi otázne, ako to celé dopadne. Šírte túto osvetu všade kde sa len dá, zdieľajte a predtým ako sa rozhodnete zachraňovať, pre istotu ešte radšej zavolajte. V mene malých zajkov vám za to zo srdca ďakujeme," informovali ochranári.