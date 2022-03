Hotel v Košickej Belej prichýlil 73 žien a detí z Ukrajiny: Pomáhame na vlastné náklady a vďaka sponzorom!

Dobrí ľudia ešte nevymreli! Majiteľ Hotela Garden v Košickej Belej (okr. Košice) Tomáš Porhajaš a jeho sponzori vytvorili pre 73 utečencov z Ukrajiny útočisko, v ktorom môžu zostať tak dlho, ako bude potrebné.

O statočné ženy a ich deti sa starajú zhruba už dva týždne, zabezpečujú im potraviny, teplo a hygienické potreby. Jednou z nich je aj Máša (41), ktorá sem prišla spolu s dcérou Káťou (18) z Charkova. Vrátiť sa už, žiaľ, nemajú kam, ich bytovku zbombardovali a otec musel zostať na Ukrajine.

V Košickej Belej prijali vojnových utečencov veľmi vrúcne a vytvorili im tam oázu pokoja. Na momenty hrôzy pri odchode z rodnej krajiny totiž žiadna zo žien nemôže zabudnúť.

„Z mesta sme ušli len pár hodín pred bombardovaním. Zobrala som dcéru Káťu (18), manžel Sáša (43) ostal doma v Charkove brániť svoju vlasť. Telefonujem s ním a modlím sa, aby to vydržal a mohli sme byť opäť spolu. My sa už však nemáme kam vrátiť, z nášho činžiaka zostala len prázdna ruina. Pri pohľade na fotku a na náš byt na 14. poschodí už nedokážem ani plakať,“ smutne povedala Máša.

„Chcela by som sa vrátiť, no musíme zostať tu, tam to nie je bezpečné,“ dodala. Podobne na tom sú ďalšie ženy, ktoré tiež prišli o strechu nad hlavou a prakticky o všetko, čo nechali doma.

Ruže na MDŽ

Majiteľ Hotela Garden Tomáš Porhajaš Novému Času prezradil, že pomôcť sa rozhodli dobrovoľne a spontánne. Nezostali na to však sami. Aj vďaka sponzorom, ktorých si našli, sa o vojnových utečencov s malými deťmi vedia postarať z každej stránky a zabezpečiť im všetko, čo potrebujú. Dobrí ľudia denne pomáhajú utečencom v hoteli potravinami, čerstvým ovocím a zeleninou či hygienickými potrebami. Uvítali by pomoc s dopravou utečencov do Košíc na cudzineckú políciu.

Pomáhajú taktiež s praktickými vecami, ako je preloženie narezaného dreva. Dokonca sa nezabudlo ani na Medzinárodný deň žien - každá žena dostala ružu a malým ratolestiam sa ušlo detské šampanské. Hoci sa dnes všetkým usmieva len ťažko, veria, že zlé časy pominú a čoskoro príde skutočný dôvod na úsmev.