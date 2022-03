Toto tu ešte nebolo: Zvýšený záujem o darovanie krvi! Transfúzna služba však upozorňuje na desivý scenár

Darovať krv môže každý zdravý dospelý človek. No aj samotné darovanie je obmezdené viacerými vecami. Napríklad, ak darujete krv, opäť tak môžete urobiť až o viac ako 10 týždňov. U žien je interval medzi darovaniami ešte dlhší.

Vlna solidarity s ľuďmi z Ukrajiny trvá už takmer dva týždni. Slováci pomáhajú ako môžu. A kto nemá možnosť prispieť finančne, alebo ísť vypomáhať na hranice, nájde si iný spôsob. Mnohí Slováci sa rozhodli darovať krv. Národná transfúzna služba dokonca zažíva niečo, s čím sa ešte doteraz nestretla.

"V ostatných dňoch zaznamenala Národná transfúzna služba SR, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, výrazný nárast počtu záujemcov o darovanie krvi. Záujem nás teší, prosíme však darcov o pochopenie pri objednávaní na darovanie krvi, vybavovaní a organizovaní mobilných odberov krvi. Národná transfúzna služba SR koordinuje počty odberov podľa aktuálnych potrieb odberateľov, zdravotníckych zariadení v SR, a podľa stavu zásob krvných prípravkov v jej skladoch," informuje Národná transfúzna služba na svojej oficiálnej stránke.

Národná transfúzna služba však upozorňuje na desivý scenár, ktorý môže nastať: "Životnosť odobratých červených krviniek je však obmedzená. Po darovaní krvi je ďalší odber možný najskôr po 10-tich týždňoch u mužov a po 12-tich týždňoch u žien. Ak by sme teraz odobrali krv od všetkých aktuálnych záujemcov o jej darovanie, mohlo by sa stať, že by sa akumulované zásoby krvných prípravkov nestihli minúť. Podstatnejšie však je, že ak by sa napríklad o 5-6 týždňov dostavila potreba zvýšenia počtu odberov, počty darcov krvi schopných ihneď darovať krv by boli výrazne limitované."

"Národná transfúzna služba SR zásobuje krvnými prípravkami najväčšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku a poskytuje ich aj na liečbu pacientov, ktorí prišli a prídu z Ukrajiny. Humanitárna pomoc je koordinovaná Vládou SR a Národná transfúzna služba SR je pripravená byť súčinná pri jej realizácii. Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby výrazného navýšenia počtu odberov krvi bude Národná transfúzna služba SR vyzývať darcov krvi priamo, prostredníctvom svojej webovej stránky a prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov," informuje NTS.