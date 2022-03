Xenia utekala vo vysokom štádiu tehotenstva, prichýlili ju v mestečku pri Prešove: O pár dní to prišlo!

Ďalší zaujímavý príbeh rodinky utečencov z Ukrajiny. Na Slovensko utiekla Xenia v deviatom mesiaci. O týždeň po príchode mala porodiť, tak sa aj stalo.

Namiesto pokojných príprav na pôrod, utekali z mesta ostreľovaného Rusmi. Xenia unikala pazúrom smrti posledný týždeň pred pôrodom. Keď dorazili na Slovensko, netušili, čo bude ďalej, ujal sa ich však Štefan z Veľkého Šariša, ktorý im daroval bezpečné zázemie a pomohol s vybavovaním pôrodu.

Mahmoud vôbec nemusel byť v tejto situácii, nebyť osudovej lásky. Muž totiž pochádza z Jordánska, no keďže jeho otec je diplomatom na Ukrajine, vyštudoval tam medicínu. U našich susedov spoznal aj svoju lásku Xeniu, s ktorou sa rozhodli ostať žiť v jej domovine. Mahmoud je lekárom a chodí na služobné cesty do Kuvajtu, pár dní pred vojnou bol práve v službe, keď ho známi upozornili, že by sa mal poponáhľať za rodinou, ak ju chce ochrániť pred vojnou. "Neveril som tomu, od roku 2014 nás vojnou strašili každý rok," povedal Mahmoud. O niekoľko hodín už unikal spolu s manželkou, dcérou a malým bábätkom v brušku Xenie z ostreľovaného mesta Rivne.

Ako Mahmoud povedal, snažili sa nájsť čo najbezpečnejšie koridory, z mesta Rivne sa dostali do mesta Host, odtiaľ do Užhorodu a napokon na hranice so Slovenskom. Počas úteku sa k nim pripojila aj sestra Xenie Tanya s dvoma malými synmi. Jej muž musel ostať na Ukrajine.

Na hraniciach zúfalú rodinku zbadal Štefan, ktorému bolo najviac ľúto úbohých vyčerpaných detí. Rozhodol sa zobrať ich do bezpečia vo Veľkom Šariši. Odvtedy medzi utečencami a záchrancom vzniklo ozajstné priateľské puto a Štefan im pomohol aj s lekárskymi prehliadkami pred pôrodom. "Som mu neuveriteľne vďačný za všetko. Nerozumiem, prečo to pre nás vôbec robí," opakoval Mahmoud s veľkou pokorou. Chlapček sa dvojici narodil v utorok len niekoľko dní po tom, čo sa dostali do bezpečia. Dvojica ho pomenovala Adam.