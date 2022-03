Z odmeny pre riaditeľku malej slovenskej školy onemiete: S takým niečím sa ešte nik nestretol!

Neuveriteľné odmeny! Riaditeľka Základnej školy v Červeníku bude zrejme naj učiteľkou na škole. Jej nadriadený starosta obce jej uštedril mimoriadne odmeny.

Jarmila Gáborová dostala úctyhodných 12 390 eur. Hlavou krútia nielen iní riaditelia škôl, ale aj združenie miest a obcí. Takéto rozšafné odmeny nedostávajú ani riaditelia krajských škôl.

Riaditeľka školy si riadne polepšila svoj finančný rozpočet. "Takáto suma sa nedáva ani riaditeľom, ktorí majú 600 žiakov, nie to riaditeľke, ktorá má na škole ledva 200 žiakov," hnevajú sa kolegyne. Odmenu pre riaditeľku školy schvaľuje len samotný starosta obce. Nepotrebuje k tomu žiadnych poslancov. Prečo sa však odhodlal starosta k takýmto lukratívnym odmenám, nevedno. Nový Čas starostu oslovil, no ten len odvrkol. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať," povedal stroho Marián Mihálik. Taktiež, sme dali priestor aj samotnej riaditeľke, tá sa však vôbec nevyjadrila. Samotné ministerstvo školstva k celej veci zaujalo stanovisko. " Táto odmena je naozaj mimoriadna, avšak nevieme a ani nemôžeme posúdiť okolnosti tejto odmeny. Školy dostávajú financie formou normatívneho financovania a ich čerpanie má byť v súlade s rozpočtom školy, ktorý schvaľuje obec," napísali z odboru komunikácie a marketingu.

Kontroverzná riaditeľka

Riaditeľka s mimoriadnymi odmenami sa však dostala do povedomia ešte v prvej vlne koronavírusu, keď na ňu rodičia podali sťažnosť na štátnu školskú inšpekciu. Išlo o to, že riaditeľka školy mala deti presúvať z jednej triedy do inej, čím nebola zabezpečená bezpečnosť žiakov. Štátna školská inšpekcia vyhodnotila sťažnosť ako opodstatnenú. Či však starosta obce prihliadol pri rozdeľovaní odmien aj na tento fakt, je otázne. Nový Čas oslovil aj Združenie miest a obcí. "Toto je naozaj mimoriadna odmena. Myslím, že takéto odmeny nedostávajú ani riaditelia krajských škôl. Starosta obce by mal spolu s poslancami zvážiť, či ich rozpočet je natoľko dostačujúci, že môže dávať takéto odmeny. Nikdy som o takejto odmene ani nepočul," povedal hovorca ZMOS Michal Kaliňák.