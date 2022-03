Nie každá pomoc môže dopadnúť dobre: Záchranári ukrajinských zvierat prosia o jedno!

Slovensko v podpore pre Ukrajinu ukázalo veľké srdce. Nezachraňujeme len ľudí utekajúcich pred vojnou, ale snažíme sa pomôcť aj zvieratám. Organizácie však prosia o jedno.

Pomôcť chce naozaj každý. Nie každá pomoc však môže dopadnúť dobre. Najmä ak sa ľudia vyberú zachraňovať zvieracie životy na vlastnú päsť a nepoznajú momentálne pomery v ohrozenej krajine. "Individuálne organizovaná snaha pomôcť ukrajinským zvieratám nemusí vždy znamenať skutočnú pomoc," upozorňuje organizácia Zvierací ombudsman na facebooku.

Ľudia to síce myslia dobre a snažia sa pre ohrozené zvieratá urobiť všetko, môže to však skomplikovať situáciu. "Chceme požiadať ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud ukrajinských zvierat, aby neorganizovali na vlastnú päsť výjazd do Ukrajiny s cieľom zachrániť túlavé zvieratá. Spolupracujeme s ukrajinskými a medzinárodnými organizáciami a systematicky riadime umiestnenie zvierat v slovenských útulkoch, ktoré vyjadrili ochotu prijať niekoľko zvierat. Pokiaľ nemáte okonkrétne bodnuté miesto v útulku alebo dočasnú starostlivosť, útulky nemôžu prijať dovezené zvieratá," vyjadrili sa ochranári.

"Od začiatku riešime pomoc ukrajinským zvieratám a uvedomujeme si dôležitosť a aktuálnosť situácie. Avšak štát zachraňuje ukrajinské zvieratá a roky nerieši situáciu v slovenských útulkoch. V prvom rade, musíme riešiť ochranu zvierat na Slovensku. Opätovne apelujeme na kompetentných, aby vyčlenili finančné prostriedky na krytie nákladov útulkov za prenesený výkon štátnej správy, ktorý vykonávajú už desaťročia. Ročne nimi prejde okolo 12.000 zvierat. Ak by útulky neboli, zvieratá by boli na ulici a všetko čo s tým súvisí. Je čas sa skutočne zamyslieť," upozorňuje Zvierací ombudsman a apeluje na riešenie ťažkej situácie.