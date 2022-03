Pomohli až za hranicami: Na Ukrajinu sa vybrali 6 odvážlivci z východoslovenského mesta

Situácia na Ukrajine je kritická a môže sa zmeniť z hodiny na hodinu. Priateľov však nikto nechce nechať napospas osudu a snaha pomôcť zo strany Slovenska je naozaj veľká. Vo Veľkom Šariši na východe Slovenska sa partia ľudí odhodlala k odvážnemu kroku a humanitárnu pomoc odviezla k susedom do mesta Rakoshyno osobne.

Akonáhle zistili, že ich spriatelené mesto na Ukrajine má ťažkosti, začali konať. Na mestskom úrade vo Veľkom Šariši sa dohodli, že zorganizujú zbierku a už o pár hodín im do telocvične prichádzali stovky občanov s dobrým srdcom, ktorí im nosili matrace, deky, hygienické potreby aj trvanlivé potraviny. "Rakoshyno má 23-tisíc obyvateľov a nachádza sa na západe Ukrajiny, momentálne nie je bombardovaná ani ostreľovaná, ale prúdia do nej ľudia, ktorí utekajú z najviac ohrozených oblastí," povedal nám primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.

Mesto Rakoshyno potrebuje zabezpečiť nocľah pre približne 1000 ľudí, ktorí utekajú pred bombardovaním a vďaka pomoci zo slovenskej spriatelenej obce sa im to aj darí. "Vyzbierali sme 118 kusov matracov, 370 balíčkov s dekami, uterákmi a karimatkami a 70 balíkov s hygienickými potrebami. Naložili sme to do 5 áut a 6 odvážlivci sa vybrali na hranice," povedal Kall, ktorý nám opísal náročný proces prechodu cez hranice.

Zbierku začali organizovať v piatok. "Informácie sme zverejnili na facebookovej stránke mesta a farár to oznámil v kostole. Boli sme užasnutí, že tí naši ľudia to brali, akoby prispievali svojej rodine," povedal Kall. Starosta Rakošiny Vasiľ Koshtura v tom čase riešil potrebné dokumenty, aby sa Šarišania s pomocou dokázali dostať cez hranice až k nim.

Trvalo 3 dni, kým sa podarilo vybaviť všetko potrebné. Situácia na Ukrajine sa mohla každú chvíľu zmeniť a skomplikovať, no napriek obavám tam išli Šarišania s odhodlaním. Misia bola napokon úspešná. Do mesta sa dostala potrebná pomoc a šarišským odvážlivcom sa podarilo vrátiť do bezpečia, pričom so sebou zobrali aj niekoľko utečencov. Primátora potešilo najmä to, ako sa k pomoci pre Ukrajinu postavili ľudia z mesta, ktorí sú pripravení pomáhať aj naďalej.