Nočná mora Nory Kabrheľovej sa po útoku rozzúrených psov nekončí: Šarika má natrhnutú pečeň

Niekdajšia televízna megahviezda Nora Kabrheľová (63), ktorá na Slovensku odštartovala reality show Mojsejovci, žije už pokojným životom.

Dôchodkyni robí spoločnosť jej verná sučka Šarika, s ktorou sa dostala do pazúrov zúrivých psov, ktoré na ne zaútočili. Aj po pár dňoch je brunetka v šoku a prežíva obrovský strach o svojho psa, ktorý má vážne následky.

Nora si bývanie v Bratislave predstavovala inak. Po tom, čo sa rozhodla odísť z východného Slovenska do Bratislavy, všetko vyzeralo dobre. V blízkosti jej bytu na ňu však zaútočili zúriace vlčiaky, ktoré pohrýzli nielen ju, ale vážne zranili aj jej sučku Šariku, ktorá je pre ňu všetkým. Hodiny u zverolekára sa však neskončili. „Ten, kto to urobil, za to zaplatí, nenechám to iba tak. Šarika bola niekoľko hodín u veterinára, dnes ideme opäť na kontrolu, lebo má natrhnutú pečeň. Mám o ňu veľký strach,“ priznala Nora, ktorá by jej stratu ťažko znášala. „Je pre mňa všetkým, neviem, či by som to bez nej zvládla,“ dodala niekdajšia zámožná podnikateľka.