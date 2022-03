O čo im ide? Na hranice s Ukrajinou prúdia dezinformátori: Toto je už vážne zverstvo!

Viacero ľudí, ktorí používajú sociálne médiá, už zaznamenali podivné videá od dezinformátorov, ktorí tvrdia, že na hraniciach to vyzerá inak, než tvrdia médiá. O čo týmto ľuďom ide?

Už sú tu prvé dezinformácie, z ktorých sa zastavuje rozum. Človek nemusí ísť na hranice s Ukrajinou osobne, aby pochopil, že situácia je naozaj vážna. No ak by sa tam predsalen na vybral, uvidel by tisícky zúfalých a zničených ľudí rôzneho veku, pohlavia aj farby pleti, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom.

Na Slovensku sa, bohužiaľ, k slovu dostávajú aj takí, ktorí informácie prekrúcajú a vytvárajú materiál, ktorý má ľudí zmiasť, aby mohli šíriť nenávisť. "V týchto chvíľach sa masívne začínajú šíriť statusy o tom, že cez ukrajinskú hranicu majú prechádzať všetci rôzni cudzinci len Ukrajinci nie. Statusy, ale aj videá informujú o pohybe osôb čiernej pleti, prípadne národnosti niektorého z arabských štátov," informuje slovenská polícia.

Pravda je však jednoduchá a netreba za ňou hľadať žiadne záhady. "Čo sa na východnej hranici deje? Na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam buď dlho či krátko žili, pracovali, boli na dovolenke, alebo tam študovali. Keďže sa nad Ukrajinou nedá lietať, tak musia využiť najbližšie hraničné priechody. Napríklad, prví černosi sa objavili na hraniciach už v piatok, čo ste mohli vidieť aj na našich fotografiách. Takže pohyb osôb rôznych národností je pri úteku z vojnovej zóny úplne normálny. A prečo je na hranici akurát teraz veľa neukrajincov? To sa pýtajte ukrajinských colníkov, prečo sú na ich strane niekoľkokilometrové rady domácich, avšak iní cudzinci sú vybavovaní tak, akoby mali prednostné právo opustiť Ukrajinu. Slovensko nemá právomoc ísť na Ukrajinu a zobrať do áut domácich, všetci musia byť vybavení najprv ukrajinskými colníkmi," vysvetľuje polícia na facebookovej stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR.

"Je to jednoduché. Chcú spôsobiť informačný chaos, ktorý bude vyúsťovať postupne do straty podpory ukrajinských utečencov a podpory Ukrajiny ako takej. Ide to krôčik po krôčiku, chcú to robiť nenápadne, dávajú si veľmi pozor na svoj jazyk. Nie je nič lepšie ako začať tým, že hoaxeri začnú obracať verejnú mienku voči utečencom. Kedy inokedy ako teraz by mali vytiahnuť starú známu kartu o afrických a arabských migrantoch, ktorí prichádzajú znásilňovať slovenské ženy?" Hovorí polícia.

Polícia upozorňuje aj na veľmi nežiadúci fakt z pandémie: "Spomeňme si, ako to bolo počas pandémie. Počas prvej vlny sme ako národ držali spoločne. Nikto, ani majstri dezinformácií, neočakávali takú silnú pandémiu. Nemali nóty od svojich hlavných krmičov zo zahraničia. Až po čase, teda od druhej vlny, už bola dezinformačná scéna naplno pripravená a začalo sa také rozdeľovanie spoločnosti a šírenie nenávisti ako nikdy doposiaľ. Takže sa pripravte, doteraz sme boli ako národ veľmi solidárny k Ukrajincom a Ukrajine. V pozadí však ako hyeny driemu tí, pre ktorých je tvorba dezinformácií hlavným živobytím. Spravia preto všetko, aby sme sa znovu rozhádzali."

Slovenská polícia už koná a preveruje všetky dezinformácie: "Policajti oddelenia železničnej polície v Bratislave zaznamenali v priebehu dnešného dopoludnia väčší počet osôb nachádzajúcich sa v priestoroch Hlavnej železničnej stanice. Policajti tieto osoby podrobili kontrole, počas ktorej sa im osoby preukázali platnými cestovnými pasmi ako aj potvrdeniami o prekročení hraníc. Na mieste bolo zistené, že sa jednalo o študentov vysokých škôl na Ukrajine, ktorí cestovali domov do rôznych afrických a arabských krajín. Na mieste nedochádzalo k žiadnemu páchaniu protiprávneho konania, osoby následne z priestorov železničnej stanice odcestovali preč."