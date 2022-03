Konflikt manželov Záhumenských naberá na obrátkach, ostré obvinenia na adresu šéfkuchára: Agresia a útek z domu?!

Nie je to tak dávno, čo známy šéfkuchár Martin Záhumenský (41) hviezdil v kulinárskej šou MasterChef či v slovenskom pavilóne na EXPO v Dubaji.

V pracovnej oblasti sa mu darí, no v súkromí to ružové nie je. S manželkou Zdenkou Záhumenskou (37) len nedávno prepierali svoju špinavú bielizeň na verejnosti, keď ho brunetka obviňovala z vydierania svojej rodiny a dnes sa na hlavu známeho kuchára opäť zniesli vážne obvinenia. Podnikateľka v cestovnom ruchu zo seba chrlí drsné tvrdenia, keď skloňuje slová ako agresor či manipulátor, čomu sa Záhumenský bráni.

Zazvonil zvonec a romantickej lásky je koniec. Aj tak by sa dal opísať príbeh lásky Záhumenských, ktorí si nevedia prísť na meno. Po rozchodoch a udobrovaní sa je však už definitívny koniec. Zdenka opäť na sociálnej sieti obvinila svojho manžela Martina Záhumenského, že sa mal dobýjať do jej domu, keď spala. „Dnes ráno po siedmej (nedeľa, pozn. red.), keď som ešte spala, zabúchala na dvere nečakaná návšteva,“ začala Záhumenská opisovať svoju verziu príbehu na sociálnej sieti.

„Človek, s ktorým nie sme spolu už vyše piatich mesiacov, ktorý sa len pred mesiacom otvorene vyhrážal členom mojej rodiny, ktorého tri mesiace prosím, aby sme sa dohodli ako ľudia. V mieri, o rozdelení majetku a jeho odovzdaní. V dome nie je zahlásený a nijako doň neprispieva. Vtrhol neohlásene skoro ráno, keď ľudia spia, podlo ako nepriateľ,“ opisovala Zdenka stret so známym kuchárom, ktorého ovešala vážnymi obvineniami. Po nepríjemnom budíčku ju čakalo nemilé prekvapenie.

„Niekto mi včera vytrhol aj zámok od šopy, dokonca zmizol bicykel, ktorý som dostala,“ prezradila Zdenka, ktorá sa rozhodla, že nebude mlčať. „Prepieram to na verejnosti len z dôvodu, že som roky kryla agresora a manipulátora, toto prekročilo všetky hranice a ticho nebudem. Ak je obeť ticho, chráni páchateľa, ak hovorí, tak je zase zle, pretože toto na verejnosť nepatrí. Ja hovorím, že patrí,“ povedala Zdenka, ktorá podľa vlastných slov z domu ušla.

„Netajím, utiekla som z domu a mám strach,“ dodala brunetka, ktorá sa však napokon vrátila. Nie však sama. „Prídu kamaráti, ktorí majú o mňa obavy, a pár dní tu so mnou zostanú.“ Príbeh ako z knihy však v priebehu sekundy prepísal samotný Záhumenský, ktorý obvinenia svojej ženy odmieta. Z celej veci zostal zaskočený. „Radím sa s právnikom, aké bude moje stanovisko a či to má vôbec zmysel, reagovať na jej psychoimaginárne myšlienky, v ktorých žije,“ povedal Novému Času šéfkuchár, ktorý sa rozhodol očistiť svoje meno a využiť právne služby

Čo bude ďalej

Záhumenská si stojí za svojím a prepieraním manželských problémov na verejnosti sleduje jasný cieľ. Novému Času sa s ňou podarilo spojiť a k veci povedala: „Ak sa nenahneváte, necítim sa ešte na to, aby som otvárala takú citlivú tému, ako bol tento vzťah, radšej by som sa sústredila na pomoc ženám, ktoré fyzické a psychické týranie zažívajú a nevedia, ako si pomôcť, ako von z takejto nešťastnej situácie.“ Kde však stojí pravda, vedia len oni dvaja. Ich manželstvo malo problémy už pol roka po svadbe. Áno si povedali po deviatich mesiacoch vzťahu a spečatili to svadbou v júni 2018.

Krátko nato sa však už skloňovalo slovo rozvod a o niečo neskôr prišli obvinenia a hádky. Karty mal podľa kuchára miešať Záhumenskej bývalý manžel, kvôli ktorému sa hádali, a neskôr bol na muške aj známy kuchár, ktorý bol manželkou obvinený z vyhrážania: „Otvorené vyhrážanie sa viacerým členom mojej rodiny. Dosť bolo mlčania a chránenia,“ napísala vtedy Zdenka. Záhumenský si po tomto servítku pred ústa tiež nedával.

„Ospravedlňujem sa, priatelia, každému, koho otravuje. Jednoducho si ju zablokujte, ako som to spravil ja. Uvidíme, ako hlboko musí niekto spadnúť, aby pútal na seba pozornosť. Nič iné som od nej ani nečakal, len že to bude odporné, tak, ako to mala so svojím predchádzajúcim manželom,“ prezradil kuchár, ktorý bol jej správaním šokovaný. Zdá sa teda, že sa vojna medzi nimi ani zďaleka nekončí.