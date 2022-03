V Spiššskom Podhradí sa vykašlali na kosačky: Namiesto nich kúpili ovce!

Pomoc, ako sa patrí! Pasenie oviec patrí k stáročnej tradícii Spiša. Za posledné desaťročia sa však ich počet znižoval.

Nebolo to len malým záujmom o výrobky z nich a ich mäso, ale aj stratou pasienkov. Mnohé pripadli do vlastníctva chránených území a národných parkov. Dnes sa situácia mení a dokonca sa vracajú aj do chránených území. Príkladom je mesto Spišské Podhradie, ktoré zakúpilo tridsaťkusové stádo.

Spišské Podhradie plánuje ovce chovať na okolitých lúkach. Najväčší úžitok z nich budú mať však sysle. Kým sa totiž v minulosti na lúkach a hlavne na lokalite známej ako Spišský Jeruzalem pásli ovce, drobným hlodavcom sa darilo dobre. Dnes je ich kolónia už len blízko Spišskej Kapituly. Ochranári by boli radi, keby sa syslia populácia rozšírila.

„Hovoríme o základnom stáde 30 oviec slovenského plemena valaška. Rátame s tým, že keď sa budú bahniť, budeme mať 40 kusov mladých jahniat, ktoré by sme potom predávali. Nerátame zatiaľ ani s dojením oviec, maximálne tak s predajom mäsa. Ovce sme už kúpili, no nemáme ešte dobudovanú stajňu, tak ich máme ustajnené inde,“ prezradil primátor Michal Kapusta.

Aktivitu mesto koordinovalo s ochranármi z Národného parku (NP) Slovenský raj. „Sysle vyžadujú nízky porast. Čím nižšia tráva, tým lepšie. Ovečky sú na to celkom ideálne,“ vysvetľuje Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj. Mesto má nielen ovce, ale aj baču. Je to mladý Martin (24), ktorý doteraz pracoval v mestskej chránenej dielni. Doma však choval okrem drobnej hydiny aj ovce a kozy.