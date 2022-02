Katka nechápala, čo sa deje: V noci mi vyzváňali turisti, či sa môžu ubytovať! Podvod, ktorý číha na Slovákov

Neuveriteľný príbeh, ktorý na vlastnej koži zažila Katka a podelila sa s ním v skupine na facebooku.

Katka sa stala obeťou prefíkaného podvodu. Porozprávala o tom v skupine Susedská burza na facebooku. "Zdravím susedia. Už som zúfalá, tak verím, že mi niekto bude vedieť pomôcť, poradiť. Od 12.2 nejaký ´inteligent´ inzeruje ubytovanie, ale táto osoba uviedla moju adresu. Mám dve deti, menšia má rok a pol, a už 3-krát mi o 23:30 zvonili turisti," ozrejmila mladá žena svoj problém.

"Vytočila som sa do biela, že mi dieťa zobudili a v podstate nás všetkých, neskutočne to človeka otravuje. Úprimne ľutujem chudákov turistov, veď oni za to nemôžu a ostanú stáť bezradne na ulici," zverila sa Katka, ktorej najskôr ani len nenapadlo, že by mohlo ísť o podvod. Ako povedala, myslela si len, že sa nejaký sused pomýlil a pri ponuke ubytovania omylom uviedol jej adresu.

Až keď Katku navštívili policajti, zistila, čo je vo veci. "Zhodou náhod ten podvodník uviedol ako kontakt na ubytovanie telefónne číslo svokry policajta, ktorý prišiel, tak už som bola utvrdená v tom, že ide o podvod." Kataríne s neobyčajným problémom poradili aj používatelia facebooku. Dokonca jej napísali, že takéto podvody sa vyskytujú častejšie.

Matka dvoch detí sa obrátila na samotnú spoločnosť, ktorá inzerát uverejnila. Tá inzerát stopla a preveruje ho, ak sa preukáže, že ide o podvod, úplne ho vymaže.