Pri kúpeľoch Štós vyrúbali desiatky stromov: Ohrození pacienti?

Čo sa to tam deje? Výrub desiatok statných stromov, najmä jedlí, vyvolal značný rozruch. Keďže sa to dialo neďaleko Štósa (okr. Košice-okolie), kde prebieha klimatická terapia pacientov, vedenie tamojších kúpeľov nešetrilo kritikou. Obecné lesy však postupovali podľa plánu, v súlade s predpismi.

Podrobnosti o výrube pred mesiacom prezradil starosta Štósu Anton Imling takto: "Vykonávame hospodársku činnosť v našich lesoch v rámci Obecného podniku lesov služieb a remesiel. Ťažbu riadi odborný lesný hospodár a výlučne na základe plánu starostlivosti o les. K výrubu došlo zhruba 1,5 kilometra od kúpeľov, čiže nie v ich bezprostrednej blízkosti. Ide o hospodárske lesy, kde nie je žiadne ochranné pásmo. Kúpele navyše nepripomienkovali plán ťažby."

Vlna kritiky sa vzniesla po údajných sťažnostiach pacientov. "Mám na to svoj názor. Toho roku budú voľby a niekto si pripravuje kampaň. Je zaujímavé, že samotné kúpele v našom katastri deklarujú poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe toho neplatia dane z ubytovania. Skutočnosť je taká, že teraz sa ozývajú, že sú prírodnými klimatickými kúpeľmi. Mali by teda riadne platiť dane. Hoci ide len o euro za noc, ale pri kapacite 200 hostí, je to už značný výpadok pre obecnú kasu," dodal Imling.

Odborný lesný hospodár v lesoch obce Štós Jaroslav Klimáš pripomenul, že program starostlivosti o lesy im umožňuje vykonávať plánovanú ťažbu v objeme 800 kubíkov počas 10 rokov. "Teraz bolo vyrúbaných 51 kubíkov bukov a 59 kubíkov jedle. Tie mali 95 a viac rokov, čo je porast v rubnej dobe. Neurobili sme nič protizákonné a pristúpili sme k výrubu jemným hospodárením na malej výmere."

Riaditeľ kúpeľov Ján Šimko sa vyjadril v tom zmysle, že jedle sú fabrikou na výrobu kyslíkových aniónov, ktoré podporujú dýchanie a sú podstatné pre klimatické liečenie pacientov: "Ťažba sa rieši, požiadame o prepracovanie plánu staroslivosti o les, lebo keby sa pokračovalo v takom rozsahu ako teraz, ohrozilo by to našich pacientov, lebo by to mohlo poškodiť liečivý prírodný zdroj. Išlo síce o povolený výrub, ale v pláne starostlivosti o les nezohľadnili štatút daného miesta."