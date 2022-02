Turisti sa tešili do Tatier, všetko sa zvrtlo: Uväznení v strede poľa!

Niekedy môže byť vyspelá technika skôr na škodu ako k úžitku. Presvedčili sa o tom cestujúci v elektrozubačke vo štvrtok doobeda. Natešení turisti, ktorí v nádherný deň smerovali do Tatier, ostali bezmocne stáť v strede poľa. Pomôcť im museli policajti a hasiči.

Nová moderná elektrozubačka, ktorá 13. decembra minulého roku prvýkrát vyšla pod Tatrami na trať, pripravila cestujúcim vo štvrtok doobeda krušné chvíle. „Z Košíc sme prišli do Tatier na výlet. Vybrali sme sa na Štrbské leso a chceli sme využiť na to električku. Bohužiaľ niekoľko kilometrov za Popradom v poli pred Slavkovom električka ostala stáť. Keď už stála 15 minút a nič sa nedialo, ľudia začali byť nervózni. V električke nešlo kúrenie ani ventilácia a začalo tam byť nedýchateľne. Okná sa tam nedali otvoriť. Najhoršie bolo, že nikto neoznámil, čo sa deje. Nemáte informácie a ľudia začínajú panikáriť,“ krútil hlavou Peter (47), ktorý tam bol aj so svojou dcérkou.

Pani Mária (46) sa do Tatier, našťastie, nakoniec dostala: „Známi išli autom, tak sa po nás vrátili. Nebola to vôbec zábava. Mladý muž chcel nasilu otvoriť dvere, no potom sa zháčil, čo keď ich poškodí a dajú mu to k náhrade. Nakoniec prišli hasiči a dvere pootvárali. No vystúpiť z električky tiež nebolo jednoduché. Schod bol možno viac ako meter nad zemou. Nakoniec hasiči ľuďom pomohli a previedli ich cez lúku k ceste.“

Po pokazenú novú električku prišla nakoniec 30-ročná električka. "Príčinou oboch zastavení vozidiel bola závada z dôvodu preťaženia cestujúcimi, ktoré vyhodnotil riadiaci systém vozidla. Počas jazdy na trati TEŽ došlo vplyvom infraštruktúry k rozkmitaniu vozidla (zvýšenému dynamickému zaťaženiu), čo malo vplyv na snímače preťaženia. Cestujúci následne začali nekontrolovateľne otvárať nástupné dvere (cez núdzové otváranie), čím nastávali ďalšie poruchy. Presnú príčinu oboch aktivácií skúmame spolu s dodávateľom vlakov," Tomáš Kováč hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.