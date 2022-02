Na obľúbenom tajchu plánujú skvelé novinky: Dostane Klinger moderné zázemie za 120 000?

Pribudne na obľúbenom tajchu ďalšia parádna novinka? Vodnú nádrž Klinger nad Banskou Štiavnicou využívajú domáci i turisti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oblastná organizácia cestovného ruchu navrhuje na brehu vyhľadávanej nádrže vybudovať stavbu s toaletami a bufetom zapustenú do svahu, i vonkajšiu terasu za približne 120-tisíc. V súčasnosti môžu ľudia na brehu vodnej nádrže využívať provizórnu prezliekareň a dve suché toalety, ktoré sú na parkovisku.

Avizovaný objekt vo svahu odkazuje na budovu a zázemie, ktoré pri vodnej ploche stáli pred desiatkami rokov, zaberá však menšiu plochu. Bufet by mal prevádzkovať víťaz budúcej súťaže, on by sa mal zároveň starať o čistotu a údržbu toaliet. Prízemná stavba s plochou približne sto štvorcových metrov by mala byť jednoduchá, náklady na ňu odhadujú na približne 120-tisíc eur.

„Na tomto projekte stále intenzívne pracujeme. Je to však ešte doslova beh na dlhú trať. Toalety zodpovedajúce hygienickým štandardom dnešnej doby tu chýbajú dlhodobo. Baviť sa, či hádať o dizajne je však v tejto fáze predčasné. V súčasnosti prebiehajú rokovania, čakajú nás práce na projektovej dokumentácii a vybavovanie viacerých povolení,“ uviedol Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica s tým, že konečný vizuál aj konkrétne materiály určí až projekt pre stavebné povolenie, z neho vzídu aj rozpočet i náklady.