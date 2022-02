Krvavá dráma Nory Kabrheľovej, zúrivé psy dohrýzli aj ju: Ja už toto nepredýcham!

Prežila chvíle hrôzy a neskutočného strachu. Podnikateľka Nora Kabrheľová (63), známejšia pod priezviskom Mojsejová, musela včera dopoludnia čeliť útoku dvoch agresívnych psov.

Tie zaútočili nielen na ňu, no odniesla si to najmä jej najväčšia láska, sučka Šarika. Práve s ňou má Nora silné puto, ktoré ich spája a bez svojho štvornohého miláčika sa nepohne ani na krok. Pri každodennej prechádzke natrafili na vlčiaky, ktoré im spôsobili nielen šok, ale aj rozsiahle zranenia. Rázna Nora to však nechce nechať len tak a rozhodla sa situáciu náležite riešiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pokojná prechádzka sa zmenila na peklo. Kabrheľová bola tak ako každý deň so svojím psíkom - Šarikou - na prechádzke. Zrazu sa však strhla trma-vrma, keď na ne bezdôvodne zaútočili dva agresívne psy. „Takto mi dohrýzli Šariku dva vlčiaky. Teraz tu čakám na policajtov. Skoro ju roztrhali, neviem, čo z toho bude. Bežne sa tu prechádzajú matky s deťmi, mohla sa tu stať tragédia hocikedy. Hnusný národ,“ zverejnila Nora video, na ktorom je zjavné, že je v ešte väčšom strese ako trasúci sa psík, ktorý má po celom tele krvavé rany.

Keďže je to jej najväčší miláčik, bez ktorého si život nevie predstaviť, je rozhodnutá konať tak, aby tento čin neostal bez povšimnutia. „Toto, čo sa dnes stalo Šarike, ponesie si niekto za to zodpovednosť. Takto nechať dva vlčiaky na voľnej nohe, to je obrovská nezodpovednosť. Nenechám to len tak, za toto budú pykať. Nezodpovedná bagáž jedna naničhodná,“ dodala. Keď sa celá situácia ako-tak upokojila, Novému Času sa s podnikateľkou podarilo po pár minútach spojiť. Tá nám celú situáciu objasnila.

„Vybehli z dvora firmy, kde bola otvorená brána. Budem si vymáhať škodu, lebo takéto ko**tské zákony máme. Majiteľ sa zachoval slušne, ale čo z toho? Veď ja mám šok, ma tam mohli rozhrýzť,“ priznala sa nám Kabrheľová, ktorá bude žiadať náhradu škody. Tú si chce rozhodne uplatniť a aj z toho dôvodu na miesto privolala políciu, ktorá celý incident zadokumentovala.

Nora tak rozhodne nebude s trestným oznámením, alebo inými dostupnými krokmi otáľať. Niekdajšia televízna hviezda je otrasená a priznala, že myslela na najhoršie. „Šarika je na klinike, dostáva infúziu. Bude tam až do 18. hodiny a ja tu na ňu počkám, budem tu sedieť, lebo neviem ísť ani domov. Prosím vás pekne, držte mi palce, aby to všetko dobre dopadlo. Lebo, keď to nedopadne dobre, ja už toto nepredýcham, už je toho na mňa strašne veľa,“ opísala svoje pocity.

Pohrýzli aj ju

Nora v snahe pomôcť svojmu psovi od vlčiakov taktiež utŕžila pár hryznutí. „Aj mňa pohrýzli na ruku. Pôjdem aj na injekciu, celá sa trasiem.“ Odborník z infektologickej ambulancie Novému Času ozrejmil, že „ak útočili psy, ktoré dobre nepoznáme a pohrýzli osobu, je namieste navštíviť lekára a dať sa zaočkovať, najmä z preventívneho hľadiska je to veľmi dobrý krok, aj keď to zaberie viac času. Injekcie proti besnote sú zväčša podané až päťkrát približne počas jedného mesiaca, ak všetko ide podľa predstáv a stav pacienta sa nezhorší, ďalšie vyšetrenia potrebné nie sú“

Útoky môžu byť pudové

Andrea Betková, veterinárka

- Veľa záleží na tom, ako je ten psík vychovaný. Keď ho majiteľ nesocializuje s ostatnými psíkmi, nie je zvyknutý, a tak sa zľakne a zaútočí. Myslím si, že je to skôr vec socializácie psíka v ranom veku. Vždy sa hovorí, že majiteľ je zodpovedný za výchovu svojho psa. Je iné, keď mu cudzí pes vstúpi do jeho priestoru, ktorý chráni, tak zaútočiť môže, ale to je už pudová záležitosť. Určite existujú aj plemená, ktoré majú pud hrýzť a útočiť silnejší, najmä keď ide do tuhého, ale väčšinou je to len také pohrozenie.

Zodpovedný za psa je jeho majiteľ

Róbert Bánoš, právnik

- V danom prípade prichádza do úvahy vyvodenie priestupkovej, občianskoprávnej a prípadne aj trestnoprávnej zodpovednosti. Za predpokladu, že majiteľ psa poruší povinnosť, ktorú mu ukladá zákon, ktorým sa upravujú podmienky držania psov, hrozí mu uloženie sankcie za priestupok.

Majiteľovi psa hrozí uloženie pokuty až do výšky 165 eur. Zodpovedná osoba tiež zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s veterinárnym ošetrením, poškodením šatstva, ujmou na zdraví osoby vrátane odškodnenia za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie. Náhradu škody si môže poškodený nárokovať od majiteľa psa. Uvedené konanie môže byť tiež kvalifi kované aj ako trestný čin ublíženia na zdraví, za ktorý hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov až na 2 roky.

Rozhodujúcim faktorom v takýchto prípadoch je jednak dĺžka liečenia poškodeného a zároveň aj znalecké dokazovanie, v ktorom príslušný znalec ohodnotí v bodoch tzv. bolestné. V prípade napadnutia môže poškodený podať trestné oznámenie. Ak budú naplnené znaky niektorého z trestných činov, môže vyšetrovateľ vzniesť obvinenie, prípadne postúpiť vec na priestupkové konanie. V rámci trestného konania si môže poškodený uplatniť aj vzniknutú škodu.