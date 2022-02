Mama zmlátenej Sabriny je z okolností útoku zhrozená: Bili ju ľudia, ktorým som verila!

Významný posun v šokujúcej kauze! Po dvoch týždňoch od brutálnej bitky v Prestavlkoch (okr. Žiar nad Hronom), kde len 16-ročná Radka zmlátila o rok mladšiu Sabrinu, sa veci pohli.

Muži zákona začali trestné stíhanie za výtržníctvo. Danka, mama napadnutej dievčiny, je okrem konania útočníčky zhrozená aj z dcérinej kamarátky a jej mamy, ktoré ju do pohostinstva mali vlákať.

Brutálna bitka v Prestavlkoch, ktorá sa odohrala len pár týždňov po hrôze v Miloslavove, otriasla celým Slovenskom. Polícia po upozornení Novým Časom okamžite konala, vypočula hlavných aktérov, svedkov a... „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci výtržníctva,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Sabrinina mama Danka nesie útok na svoje staršie dieťa nesmierne ťažko. O videu sa dozvedela len od polície, lebo sa jej to dcéra bála povedať. „Ostala som zhrozená, a najviac z toho, že niekto, kto bol u nás doma, pil tu kávu, čaj, toto urobil mojej dcére. Veď ju držali, vytiahli za vlasy z krčmy, no ona sa snažila ujsť, vôbec nevracala údery. Ja by som toto nikdy nikomu neurobila,“ hovorí šokovaná Danka.

Sabrina totiž tvrdí, že kamarátka Lenka s mamou ju zobrali do krčmy v Prestavlkoch, kde sa medzi dverami objavila útočníčka Radka. „Zrazu ma Lenkina mama vytiahla za vlasy pred krčmu a všetky tri sa do mňa slovne pustili a nadávali mi,“ opisuje začiatok bitky jej obeť a mama len krúti hlavou. „Treba si dávať na deti pozor. Mrzí ma to, lebo bola s ľuďmi, ktorým som ja verila,“ povie zronená Danka.

Šokujúce je aj to, že Sabrina chcela volať po hroznom incidente políciu, no nebolo jej to umožnené. „Krčmárka povedala, že nechcú mať problémy. Lena sa mi vyhrážala, že nech som ticho, lebo ma nechá zbiť a budem mať ja zle,“ objasňuje zbitá dievčina, ktorej zavolali taxík a poslali ju domov. Majiteľ pohostinstva v Prestavlkoch, pred ktorým sa všetko odohralo, hovorí, že o ničom nevedel ani on a ani jeho zamestnankyňa.

„Všetko sa udialo vonku a ona si už v tom čase dnu riadila. Viac o tom ja nič neviem. Určite ani nenalievala mladistvým, toto by sme si nedovolili, alkohol predávame len osobám nad 18 rokov,“ uviedol majiteľ. Nový Čas sa pokúšal skontaktovať aj so Sabrininou kamarátkou Lenkou a jej mamou, Lenka prisľúbila vyjadrenie neskôr.