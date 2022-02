Zarážajúci krok agentúry s miliónovými koronadotáciami: Kontakt na sťažnosti presmerovala brigádnická firma na Transparency!

Transparency International Slovensko na svojom facebooku upozornila na zarážajúce pohnútky agentúry Brigádnici s.r.o.

Ešte v decembri minulého roku vyšiel najavo škandál s koronadotáciami. Firma Transparency International Slovensko upozornila, že personálna agentúra Brigádnici s.r.o. získala v schéme Prvej pomoci až 3,44 milióna eur, pričom jej konkurencia len 1 milión.

Problémom je, že nemajú prevádzku a sídlia so stovkami ďalších firiem na adrese malej garsónky. „Je to klasická schránková adresa, na ktorej špecializované spoločnosti ponúkajú za pár eur mesačne vedenie tzv. virtuálneho sídla,“ napísala vtedy protikorupčná organizácia Transparency International Slovensko. Organizácia zistila, že za agentúrou stál do apríla brat moderátorky Zlatice Puškárovej, Peter, ktorý sa premenoval na Tony Tesla.

"Zmluvu so štátom podpisoval viackrát stíhaný podnikateľ Peter Puškár alias Tony Tesla a neskôr ju previedol na pravdepodobné biele kone so schránkovými adresami z Česka. Zásadné rozpory v počte zamestnancov vykazovaných Sociálnej poisťovni a v predkladaných výkazoch pre dotácie zistilo po našom blogu aj Ústredie práce. K nášmu trestnému oznámeniu pre podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu tak pridalo aj vlastné," ozrejmilo Transparency.

Ako ďalej tvrdí protikorupčná organizácia, agentúra Brigádnici s.r.o. mala organizácii poslať finančný dar, namiesto odpovedí na otázky, ktoré im organizácia zaslala. Organizácia, podľa ich tvrdenia, peniaze obratom vrátila. "Po zverejnení nášho blogu zareagovali tým, že časť komunikácie medzi úradmi a zástupcami firmy (vrátane Puškára) presmerovali na Transparency. Aktuálne náš email a telefónne číslo už figuruje aj na webstránke agentúry, ako kontakt pre sťažnosti. Pri našich kontaktných údajoch uvádzajú: ´Tí čo všetko vedia o spoločnosti´. My by sme sa aj sťažovali, akurát, písať sami sebe...," uviedlo Transparency International, ktoré tiež pripomenulo, že Peter Puškár sa v týchto dňoch opätovne uchádza o post šéfa Úradu na ochranu osobných údajov.